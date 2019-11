Directorul Astra Vagoane, despre tramvaiele turcești cumpărate de Primăria Capitalei: ”Avem multe suspiciuni legate de licitație. Tramvaiele nu respectă lățimea din caietul de sarcini și pe anumite trasee se pot ciocni între ele” (VIDEO)

Un nou scandal la Primăria Capitalei după ce Gabriela Firea a decis să cumpere tramvaie de 180 de milioane de euro, de la o firma turcească Durmazlar. La licitația al cărei câștigător a fost anunțat în timp ce se instala în functie guverul Orban, a participat și Astra Vagoane Arad, care a anunțat că dorește să conteste rezultatul. Asta pentru că fabricii românești nici măcar nu-i este permis să vadă cum au câștigat turcii contractul pentru cele 100 de tramvaie noi din București, căci Gabriela Firea a decis să secretizeze o serie de documente edificatoare în acest sens, potrivit jurnaliștilor de la Libertatea.

Valer Blidar, director general Astra Vagoane Călători, a declarat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că are suspiciuni legate de modul în care a fost organizată licitația.

”Starea de nervozitate a doamnei primar și a celor din Primărie și modul în care ne-au primit ieri când am încercat să ridicăm o parte din documentele care ne interesau pentru întocmirea contestației ne fac să avem multe suspiciuni legate de această licitație.

Noi, ca orice producător, verificăm și contabilizăm ceea ce știm despre concurența noastră.

Știam de un an că suntem în licitație cu această firmă. Avem catalogul lor de produse. Am văzut tramvaiele făcute de ei. Am constatat că niciunul dintre cele trei tramvaie nu se încadrează în prevederile caietului de sarcini. Din cauza asta suntem extrem de surprinși de rezultatul procedurii.

O să contestăm licitația. Ofertanții au dreptul să-și secretizeze o parte din ofertă. Și noi am secretizat o parte, dar partea care ține de licență și drepturile de autor. Nu orice. Firma turcească și-a secretizat în integralitatea sa oferta”, a declarat Blidar.

Întrebat care a fost motivul pentru care firma turcească a fost declarată câștigătoare, acesta a precizat: ”Tramvaiul nostru este mai lung cu 4 metri decât tramvaiul turcesc și prețul este aproximativ egal. Ei au fost declarați câștigători pe criteriul tehnic”.

Director general Astra Vagoane Călători a explicat, în acest context, că firma turcească nu a respectat criterii importante din caietul de sarcini.

”Sunt câteva probleme la care doream răspunsul și care nu pot fi confidențiale. În caietul de sarcini se precizează clar că tramvaiele vor fi din gama de 36 de metri și că vor avea, în mod obligatoriu cinci uși duble. Tramvaiul turcesc nu este nici de 36 de metri, este de 32, și nu are nici cinci uși duble și nici nu poate avea.

Lățimea tramvaiului obligatoriu trebuie să se încadreze între 2400 și 2450 de milimetri. Tramvaiul are 2650, adică cu 20 de centrimetri mai lat și nu poate circula pe infrastructura din București”, a mai spus Blidar.

Rugat să confirme dacă este adevărat că la anumite curbe pe traseele din București tramvaiele turcești se pot lovi unul pe celălalt, Valer Blidar a răspuns: ”Exact, mai ales dacă depășesc lățimea. De aceea și în caietul de sarcini se spune că lățimea nu poate fi mai mică de 2400, dar nici mai mare de 2450”.

