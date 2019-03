Directorul CFR Călători, după ce ministrul Transporturilor a anunțat că vrea să-l demită: Eu nu demisionez. Decizia de a mă schimba e profund nedreaptă

Directorul CFR Călători, Leon Bărbulescu, susține că faptul că ministrul Transporturilor i-a cerut demisia, după ce două trenuri au deraiat, este un lucru nedrept, în condițiile activitatea sa în fruntea CFR nu a fost evaluată.

„Este foarte corect că se ve pune în discuţie schimbarea mea din funcţie, însă domnul ministru nu a făcut nicio referire la rezultatele pe care eu le-am avut de un an, de când sunt în funcţie. Dânsul s-a legat de nişte vorbe, nu de context. Eu conduc CFR Călători, iar CFR Călători nu are în obiectul de activitate întreţinerea şi mentenanţa liniilor de cale ferată. Ieri (sâmbătă, n.r.) au fost trei evenimente. În afara celor două deraieri de tren, s-a rupt o inimă de macaz în Depoul Bucureşti Călători. Toate trei ţin de CNCP CFR SA, nu de CFR Călători. Or domnul ministru mă acuză pe mine de lucruri care ţin de infrastructura feroviară. Domnul ministru a demis pe cineva din conducerea CNCP CFR SA pentru ce s-a întâmplat ieri?“, a declarat Leon Bărbulescu pentru HotNews.ro.

Directorul CFR Călători a mai spus că, din punctul său de vedere, situația companiei s-a îmbunătățit de când el a venit la conducere și că nu își va da demisia.

„Am depăşit sezonul estival cu o lipsă de vagoane imensă, am depăşit iarna cu o lipsă imensa. Când am preluat mandatul, aveam 30 de defectări de locomotivă pe zi , am ajuns ca într-un an să avem sub 5. Domnul ministru nu cunoaşte aceste lucruri. Dânsul face confuzie între CNCP CFR SA si CFR Călători. Ca să fie foarte clar - eu nu demisionez. Decizia de a mă schimba e profund nedreaptă, fără o analiză a activităţii mele“, a spus Bărbulescu.