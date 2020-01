Directorul Filarmonicii ”Banatul”, Ion Coriolan Gârboni, a anunțat, joi, într-o intervenție telefonică îbn cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că în cursul zilei de vineri clădirea Filarmonicii va fi dezinfectată, ca măsură de precauție după ce 20 de muzicieni s-au întors recent din China, având spectacole chiar în regiunea în care se manifestă noul tip de coronavirus.

Ion Coriolan Gârboni dă asigurări că muzicienii sunt sănătoși și că nu există motive de îngrijorare.

”Noi suntem într-o corespondență permanentă cu Direcția de Sănătate Publică din Timișoara dinainte de a sosi colegii mei, și cu Primăria. Noi am văzut această alertă mondială. Colegii mei au primit un SMS pe telefon încă dinainte de a sosi, să se prezinte de urgență la instituția care se ocupă de medicina muncii. Ei au fost foarte bine pregătiți, au adus un virusolog, iar alți colegi ai mei au făcut chiar analize suplimentare.

Nu e cazul de panică pentru că Filarmonica ”Banatul” a fost în Wuhan în 3 decembrie 2019, când nu era absolut nimic. S-au mai întors în Wuhan doar în 2 ianuarie 2020, când doar au tranzitat acel aeroport timp de câteva ore.

Noi am luat niște măsuri suplimentare, colegii mei sunt sănătoși. DSP-urile din fiecare oraș unde sunt colegii mei i-au chemat la analize. (...)

Colegii mei nu au fost opriți nici pe aeroportul din Beijing, nici măcar pe aeroportul din Frankfurt, deși se știa că vin China, cu atât mai mult, nici pe aeroportul din Timișoara.

Măsurile luate de noi, faptul că i-am trimis pe colegi acasă, nu sunt măsuri de panică pentru că ei sunt sănătoși.

Mâine, noi vom dezinfecta clădirea Filarmonicii. Este o măsură suplimentară pe care nu ne-a cerut-o nimeni, dar noi o facem pentru a fi liniștiți că nu se întâmplă nimic, dar nu este un motiv de panică”, a declarat Ion Coriolan Gârboni.

Întrebat dacă muzicienii au fost în piețe din China une se vând animale vii care pot contribui la răspândirea coronavirusului, directorul Filarmonicii a răspuns: ”Colegii mei au stat numai în hoteluri de cinci stele, condițiile au fost extraodrinare, au stat 19 sau 20 de ore în Wuhan. Tot turneul acesta a fost organizat impecabil de o firmă din Germania. (...) Condițiile de turneu au fost extraordinare”.

China a instituit carantina în Wuhan, orașul de 11 milioane de locuitori considerat drept epicentrul epidemiei de coronavirus, care a omorât deja 17 persoane și a infectat aproape 600, pe măsură ce autoritățile statelor de pe toată scena globală fac eforturi disperate pentru a preveni o pandemie, potrivit Reuters.

