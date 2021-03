Directorul Metrorex: Sindicaliștii au cerut să nu se micșoreze salariile. Revendicările nu se referă la spațiile comerciale, dar, într-adevăr, e o coincidență bizară. Nu știu de o posibilă preluare a metroului de către MApN (VIDEO)

Directorul Metrorex, Ștefan Paraschiv, spune că nu are cunoștință despre o posibilă preluare temporară a metroului Bucureștean de către Ministerul Apărării Naționale și nici despre plângerea trimisă la DIICOT în care sindicaliștii de la metrou ar fi acuzați ”de sabotaj și de terorism”. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, șeful Metrorex a declarat că revendicările sindicaliștilor care au organizat vineri un protest spontan în subteran, blocând circulația trenurilor, are legătură cu chestiunea salarială, nu cu spațiile comerciale din stații, administrate de firma liderului sindical, Ion Rădoi.

Șeful Metrorex: Eu consider că am făcut tot ce se putea face ca să deschidem metroul

Jurnalistul B1 TV Ștefan Etveș a declarat în cadrul emisiunii de vineri seară că, potrivit informațiilor sale, se negociază preluarea temporară de către MApN a metroului.

Întrebat dacă poate confirma informația, directorul Metrorex, Ștefan Paraschiv, a răspuns: „Până în acest moment, eu nu am cunoștință de o asemenea informație”.

În legătură cu protestul spontan încheiat vineri seară, șeful Metrorex a precizat: ”În acest moment, după atâtea ore de nesomn, nu știu să vă spun ce se putea face altceva. Eu consider că am făcut și angajații Metrorex au făcut tot ce se putea face ca să deschidem metroul. Nu am vrut să punem în pericol siguranța și viața nimănui”.

Totodată, Ștefan Paraschiv a susținut că nu știe nimic despre plângerea Metrorex către MAI, trimisă apoi la DIICOT și care conține acuzații precum „sabotaj" și "terorism".

”Plângerea din partea Metrorex îi acuză pe cei care participă la acest protest spontan de sabotaj, de terorism. Respectiva plângere am transmis-o de urgență către DIICOT”, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, în legătură cu această plângere.

„Nu am cunoștință de asemenea plângere către DIICOT. Am făcut o plângere astăzi către Ministerul de Interne și către Jandarmeria Română, e adevărat, o sesizare prin care îi rugam să verifice șantajul la care am fost supuși prin chemarea la fața locului în condițiile în care ne chinuiam să păstrăm niște măsuri de securitate și să nu inflamăm situația”, a declarat Paraschiv.

Ce spune Ștefan Paraschiv despre revendicările sindicaliștilor de la metrou

În cadrul emisiunii, șeful Metrorex a fost întrebat și ce au revendicat sindicaliștii de la metrou și când s-a mai întâlnit cu reprezentanții acestora înainte de ziua de vineri.

”Am mai avut două întâlniri cu sindicatele de la metrou: prima întâlnire, chiar la preluarea mandatului, în care am vrut să ne cunoaștem și am început dialogul social, iar a doua întâlnire a avut loc în urmă cu câteva zile, tot în spiritul dialogului social, am încercat să găsim soluții pentru încadrarea în limitele bugetare.

Sindicaliștii au cerut să nu se micșoreze salariile, în primul rând, în condițiile în care noi am propus o suspendare temporară cu procentul de creștere de anul trecut, respectiv 18%, propunere care n-a fost aprobată și, dintr-o înțelegere eronată, a apărut că dorim o reducere a salariilor. Noi doream doar o suspendare temporară pentru încadrarea în limitele bugetare”

Întrebat, din nou, dacă revendicările sindicaliștilor n-au nicio legătură cu spațiile comerciale sau panourile publicitare de la metrou, Ștefan Paraschiv a răspuns: ”Nu”.

„E într-adevăr o coincidență bizară, dar revendicările de astăzi nu au avut legătură cu spațiile comerciale și negocierile care vor începe de săptămâna viitoare nu se referă la aceste spații comerciale, dar, într-adevăr, coincidență este”, a mai spus Ștefan Paraschiv, referindu-se la faptul că, joi, conducerea Metrorex a somat firma sindicatului, condus Ion Rădoi, să dezafecteze până pe 2 aprilie cel târziu spațiile comerciale pe care le administrează în stațiile de metrou.

Aceste spații au ajuns să fie administrate de către sindicat, care încasează 75% din chirii, însă contractul efectiv a expirat încă din 2018.