Directorul Parcului Național Cheile Nerei: Greutatea Cascadei Bigăr fiind tot mai mare, aceasta s-a prăbușit. În ultimii 33 de ani nu s-a efectuat nicio lucrare suplimentară în zonă (VIDEO)

Vasile Constantin, directorul Parcului Național Cheile Nerei, spune că prăbușirea Cascadei Bigăr s-a produs din cauze naturale și nu ar avea legătură cu captarea de apă care alimentează păstrăvăria din apropiere. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, Constantin a precizat că asupra cascadei nu s-a intervenit, singurele lucrări care au fost făcute în ultimii ani, fiind unele care să faciliteze accesul turiștilor în zonă.

Directorul Parcului Național Cheile Nerei spune că, pu și simplu, cascada s-a prăbușit din cauza propriei greutăți.

”Prima cauză, din punctul nostru de vedere, travertinul depus de-a lungul albiilor și mușchii care s-au acumulat în timp au crescut în dimensiuni și greutatea cascadei fiind tot mai mare, aceasta s-a prăbușit. Cauzele naturale astea ar fi.

Am văzut că se vehiculează în mediul online de acea captare de apă. Într-adevăr, este o captare de apă care alimentează o parte din păstrăvăria Valea Miniș, se află în amonte de cascadă. Acea lucrare și păstrăvăria au fost făcute în anii 1986-1988. În ultimii 33 de ani nu s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentară în zonă, mă refer la cea captare. Din punctul nostru de vedere, al administrației, din această cauză, nu... din contră, debitul fiind mai mic pe cascadă a ajutat în anotimpurile ploioase să mai preia din greutate”.

