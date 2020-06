Directorul suspendat al Unifarm, Adrian Ionel, s-a prezentat joi la sediul IPJ Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul controlului judiciar. Adrian Ionel este cercetat de DNA pentru luare de mită şi abuz în serviciu, după ce ar fi pretins 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva coronavirusului.

”Cu siguranță îmi voi dovedi nevinovăția”, a declarat Adrian Ionel în fața jurnaliștilor, la plecarea de la sediul Poliției din Ilfov.

Consiliul de Administrație al Unifarm a aprobat, miercuri, suspendarea contractului de director general al lui Adrian Ionel. În locul său a fost numit în funcția de director general al companiei, Ionuț Ionescu, acesta urmând a avea un mandat de maxim patru luni. Ședința CA al Unifarm a fost cerută de urgență e către ministerul Sănătății, care și controlează firma. Nelu Tătaru anunțase anterior că dacă membrii CA nu vor lua o decizie, atunci el personal va cere demiterea lui Ionel.

La începutul acestei săptămâni, Adrian Ionel a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru cinci infracțiuni de corupție, printre care luare de mită, complicitate la trafic de influenţă şi instigare la fals intelectual, în legătură cu un contract de achiziție a 250.000 de combinezoane și trei milioane de măști chirurgicale, materiale necesare în contextul epidemiei de COVID-19.

Anchetatorii susțin că Adrian Ionel ar fi cerut mită 760.000 de euro pentru atribuirea contractului, că acesta s-a încheiat cu încălcarea prevederilor legale, că nu au fost livrate toate produsele, iar din cele care au ajuns multe erau neconforme. Potrivit DNA, au fost plătite și livrate 26.000 de combinezoane și un milion de măști, acestea din urmă neîndeplinind standardele.

De asemenea, procurorii DNA notează că numirea lui Ionel în fruntea Unifarm s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale.

