Discuție aprinsă în direct la `Dosar de politician`. Alina Gorghiu: `Vi se pare decent să faceți propagandă cu șeful de partid, în campania electrorală, la TVR?`/ Petre Daea: `Un ministru al Agriculturii trebuie să se ducă la ”Viața satului”`

Discuție aprinsă în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” între senatorul PNL Alina Gorghiu și ministrul Agriculturii, Petre Daea. Totul a pornit de la controversata prezență a lui Daea, alături de Liviu Dragnea, la două ediții ale emisiunii „Viața satului”, de la TVR, în plină campanie electorală, motiv pentru care au fost acuzați de opoziție că „au beneficiat de promovare electorală pe bani publici”.

Alina Gorghiu l-a acuzat acum pe Petre Daea că a făcut propagandă alături de șeful de partid la televiziunea națională și că i-a mințit pe români. În replică, Daea a susținut că, în calitatea sa de ministru al Agriculturii, ”trebuie să meargă la «Viața satului»”.

Iată, mai jos, o parte a schimbului de replici dintre cei doi:

Alina Gorghiu: V-a priit că ați fost de două ori cu domnul Dragnea la ”Viața satului”, la TVR? Ați simțit că ați adus un aport scorului politic al PSD făcând propagandă la TVR, într-o televiziune publică, plătită din bani publici? Vi se pare decent ca un ministru să facă propagandă cu șeful de partid, două emisiuni, în campanie electrorală, la TVR, instituție publică, pe banii statului român și ai fiecărui cetățean român? Nu ați dat niciun fel de informație corectă, nici despre mistificările cantității de porumb, nici despre domnul Dragnea și cum ați mers de mânuță la TVR să mințiți electoratul cu tot felul de lucruri.

Petre Daea: Daea nu minte. Văd că aveți poftă de vorbă în fiecare seară, sunteți odihnită, rămâneți analist politic că vă șade bine în poziția de analist. Un ministru al Agriculturii trebuie să se ducă la ”Viața satului” și să vorbească despre agricultură.

Alina Gorghiu: Domnule ministru, sunteți aici, la televizor. În afară de faptul că pretindeți că aveți arta cunoașterii, partea cu bunul simț vă lipsește. În rest sunteți cu de toate uns, nimic la subiect, nu aveți niciun răspuns pentru telespectatorii acestui post, nici măcar respectul de a spune de ce sunt toate aceste informații din presă, pentru că dacă dumneavoastră vi se pare că e normal ca oamenii să afle că s-au făcut raportări false și dumneavoastră să nu dați o explicație minimă...

Petre Daea: Nu s-a făcut nicio raportare falsă. Dumneavoastră nu cunoașteți probleme elementare din domeniu. Dumneavoastră puteți să stați până mâine acolo, că tot nu înțelegeți despre ce este vorba.

Discuția integrală poate fi urmărită în videoclipul de mai jos:

