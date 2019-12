Dispută în direct, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, între fostul ministru al Educației Daniel Funeriu și Monica Tatoiu, în contextul rezultatelor extrem de slabe înregistrate de România la testele PISA 2018. Analfabetismul functional a ajuns la 44% în rândul elevilor din țara noastră. România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA la toate cele trei domenii testate: citire, matematică şi ştiinţe.

Funeriu este de părere că România are parte de ce a votat, făcând referire la guvernările din ultimii ani și amintește că legea educației din 2011 a fost modificată de nu mai puțin de 64 de ori.

În acest context, Monica Tatoiu a precizat că politicile din educație nu dau rezultate decât pe termen lung, lucru contrazis de fostul ministru.

Daniel Funeriu: Aveți, în România, exact ceea ce ați votat. Oamenii proști iau decizii proaste, oamenii inteligenți iau decizii inteligente. În mandatul meu, între 2009 și 2012, România a avut cel mai mare salt din UE la testele PISA. Din 2012 până în 2019 am avut o scădere continuă, o prăbușire. Legea pe care am dat-o în 2011 a fost modificată de 64 de ori. Am avut 16 miniștri ai Educației, dar votul a făcut acest lucru. La ce vă așteptați când votați un plagiator prim-ministru? La ce vă așteptați când aveți miniștri ai Educației care sunt niște impostori, când aveți rectori de universități vai de viața lor? Deci aveți exact ce ați votat. Restul de explicații sunt periferice. Motivul principal pentru care România are reszultate proaste este proasta calitate a cadrelor didactice pentru că universitățile nu mai produc ce ar trebui să producă. Prin legea din 2011 am introdus un mod nou de formare a cadrelor didactice care, bineînțeles că a fost imediat demolat de doctorul plagiator Ponta.

Monica Tatoiu: Sunteți de acord cu mine că politicile în educație nu dau rezultate într-un an, doi trei? Rezultatele unor politici bune în educație se simt după zece ani, așa cum rezultatele unor politici proaste în educație se simt tot după zece ani. E un proces îndelungat, nu este ca o injecție la doctor. (...) Vorbim despre procese în educație. Dumneavoastră ați spus că între 2009-2012 am avut cele mai bune rezultate. Păi înseamnă că cineva, cu zece ani înainte, a luat decizii bune.

Daniel Funeriu: Doamnă, mă scuzați, nu știu cine sunteți.

Monica Tatoiu: Monica Tatoiu, doctor în educație la Madison Wisconsin University.

Daniel Funeriu: Nu, doamnă, nu este chiar așa. Atunci când introduci în sistem o exigență, când oamenii știu că nu mai pot să glumească cu frauda, rezultatele vin imediat.

Monica Tatoiu: Ați introdus programe de pregătire a cadrelor didactice. Știți ce s-a întâmplat cu ele? Niște băieți deștepți au făcut niște firme și obligă profesorii să treacă pe acolo ca să aibă la dosar niște diplome.

Daniel Funeriu: Doamnă, eu vă înțeleg, și aveți dreptate cu formarea cadrelor didactice, dar nu înțeleg ce problemă aveți cu mine. Așa este, cadrele didactice sunt prost pregătite în România. În 2011, prin Legea educației am introdus masterul didactic pentru cadrele didactice...

Monica Tatoiu: Și s-a transformat într-o formă fără fond...

Daniel Funeriu: Doamnă, dacă dumneavoastră aveți apetența să vă certați cu oricine...

Monica Tatoiu: Nu mă cert cu oricine, încerc să vă explic...

Daniel Funeriu: Vă mulțumesc pentru explicații, explicați-le celor care au modificat Legea Educației de 64 de ori. Eu nu am modficat nimic, am dat o lege cap-coadă, apreciată de Comisia Europeană în mod oficial. Certați-vă cu cei care au modificat-o, nu cu mine.

Monica Tatoiu: Lucrurile făcute pe jumătate sunt exact a drumul spre iad pavat cu intenții bune. Asta încerc să va explic, domnul Funeriu.

Daniel Funeriu: Doamnă, nu aveți a-mi explica nimic. Explicați-le celor care au votat PSD la putere, nu mie. Vă mulțumesc! La revedere!

