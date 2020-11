Distanțarea socială se evaporă când sunt reduceri: Zeci de oameni s-au îmbulzit într-un supermarket din Alexandria (VIDEO)

Pericolul infectării cu coronavirus pare că-i lasă complet indiferenți pe unii români, atunci când văd reduceri de prețuri în fața ochilor. O demonstrează, din nou, scenele surprinse într-un supermarket Kaufland din Alexandria, Teleorman.

Miercuri, de la primele ore ale dimineții, zeci de oameni s-au îmbulzit în supermarketul Kaufland Alexandria, pentru a prinde produsele din carne, aflate la reducere.

În imaginile publicate de Total Impact se vede cum oamenii aleargă disperați spre raionul de carne.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.