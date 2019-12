Distrugătorul american USS Ross a intrat în portul Constanța. O navă rusă urmăreşte activitatea acestuia în Marea Neagră

Distrugătorul american cu rachete ghidate USS Ross din clasa Arleigh Burke (DDG 71) a ajuns luni în portul Constanța, România, pentru o vizită portuară programată.

“În perioada 16-18 decembrie, distrugătorul american USS „ROSS” (DDG-71) face o escală în portul Constanța, pe parcursul căreia sunt programate întâlniri oficiale cu conducerea Comandamentului Flotei și cu autoritățile publice locale constănțene, precum și întreceri sportive amicale la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Prezența distrugătorului USS „ROSS” în Marea Neagră se înscrie în sfera măsurilor NATO de asigurare a securității membrilor Alianței de pe flancul estic, conform angajamentelor de apărare colectivă și face parte din planul de cooperare dintre forțele navale ale României și SUA, contribuind la dezvoltarea relațiilor bilaterale”, se arată într-un comunicat al Forţelor Navale Române.

O navă rusă a Flotei Mării Negre a început să escorteze distrugătorul USS Ross, care a intrat în partea de sud-vest a Mării Negre, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Centrul Național pentru Conducerea Apărării Federației Ruse (CNCA), potrivit defenseromania.ro.

Nava mică purtătoare de rachete Vysny Volochek a Flotei ruse din Marea Neagră (FRMN) a început monitorizarea distrugătorului american. Aceasta va asigura controlul asupra acțiunilor navei americane, pe timpul prezenței acesteia în Marea Neagră.

Cu o lună în urmă, fregata Amiral Essen alături de navele de rachete Vyshny Volochek și Orekhovo-Zuyevo au urmărit activitatea distrugătorului american USS Porter (DDG-78), care a intrat în apele internaţionale din Marea Neagră, conform agenţiei TASS.

Potrivit comandamentului european și african al Forțelor armate ale SUA, motivul apariției distrugătorului american în Marea Neagră este „asigurarea securității în regiune" și „interacțiunea cu aliații SUA".

„USS Ross își începe tranzitul spre nordul Mării Negre pentru a efectua operațiuni de securitate maritimă cu parteneri și aliați. Aceasta este a opta oară în acest an, când nava US Navy se află în Marea Neagră", a anunţat US Navy.