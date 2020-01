Partidele din Harghita condamnă manifestările xenofobe ale localnicilor din Ditrău împotriva a doi brutari sri-lankezi. Deputat UDMR: „Lipsa de toleranţă nu duce nicăieri” / CNCD s-a autosesizat

Liderii mai multor formaţiuni politice din Harghita condamnă atitudinea şi manifestările unor cetăţeni din localitatea Ditrău, care sunt nemulţumiţi de prezenţa în comuna lor a doi muncitori din Sri-Lanka, informează Agerpres.

Preşedintele PNL Harghita, Sebastian Buzilă, a subliniat că astfel de manifestări în Europa secolului XXI sunt anacronice și că nu putem să ne comportăm diferit cu muncitorii străini veniţi în România: „În Europa secolului XXI, manifestări de genul celor de la Ditrău sunt anacronice. În condiţiile în care un procent semnificativ de cetăţeni români, de toate etniile, emigrează pentru o viaţă mai bună, nu putem să ne comportăm diferit cu muncitorii străini veniţi în Romania. Lipsa forţei de muncă determină firmele din Romania să apeleze la muncitori străini”.

Potrivit Agerpres, și organizația PSD Harghita a condamnat atitudinea exprimată de unii cetățeni ai comunei Ditrău: „Este inadmisibil ca într-un stat membru al UE să nu fie respectat dreptul la muncă şi să fie ameninţaţi localnicii care oferă locuinţe pentru muncitori, fie ei şi cetăţeni străini. Condamnăm ferm atitudinea persoanelor care, sub diverse pretexte, incită la ură şi violenţă, încercând să dezinformeze opinia publică, propagând, mai ales în mediul virtual, ideea că muncitorii angajaţi la firma de panificaţie din comuna Ditrău ar fi migranţi”.

La rândul său, deputatul UDMR Harghita Bende Sándor a subliniat că lipsa de toleranţă nu duce nicăieri şi a făcut apel la calm: „Ceea ce s-au întâmplat acolo, părerea mea este că nu este corect, nu e uman, din punct de vedere moral nu este un lucru bun, din punct de vedere creştin, nici atât. Lipsa de toleranţă nu duce nicăieri. (…) Eu spun că trebuie să acţionăm cu calm, trebuie să acţionăm cu spirit uman şi nu cred că acest fenomen, ce se întâmplă acum, este un fenomen care a apărut de pe o zi pe alta. Asta este o consecinţă a unor greşeli din ultimii zece, chiar 20 ani. Putem să punem foarte multe întrebări, poate am sute de întrebări de pus şi nu am răspuns la nicio întrebare. De ce tinerii noştri au plecat din ţară? De ce satele noastre au rămas goale? De ce trebuie să muncească tinerii noştri în alte state şi de ce avem o imensă lipsă de formă umană la locurile de muncă din România? (…) Cert este un singur lucru. Asta este o chestiune în care, dacă asculţi pe toată lumea, toată lumea are dreptate. În acelaşi timp, putem să spunem că toată lumea are de pierdut. Avem de pierdut noi, ca zonă, avem de pierdut oamenii care locuim acolo, reputaţia noastră, reputaţia localităţii şi a oamenilor din zonă. Nu cred că ne defineşte intoleranţa, nu cred! Eu sper că este ceva punctual, este o greşeală şi sper că, încet-încet, oamenii din comuna Ditrău vor înţelege că au luat decizii pripite şi care nu au fost corecte”.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în acest caz.

„Am văzut cazul de la Ditrău. O să ne exprimăm, facem deja analiza. Nu pot să mă exprim privind sursa acestor frici, dar trăim într-o perioada în care problematica migrației a fost prezentă pe agenda publică și locală și regională și în Europa și avem un grad destul de ridicat de respingere a migranților, în general, inclusiv în România, chiar dacă noi avem migranți în țara noastră”, a declarat, pentru Fanatik, președintele CNCD, Asztalos Csaba.

Circa 200 de localnici din comuna Ditrău, inclusiv preotul catolic, au protestat miercuri, în fața primăriei, nemulţumiţi că o fabrică de pâine a angajat doi muncitori din Sri-Lanka. Ei spun că le e teamă „să nu vină un val de migranţi”. Proprietarii de locuințe care i-au cazat pe cei doi muncitori au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii au decis să îi mute pe cei doi la Gheorgheni.