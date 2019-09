DIVORȚUL TOAMNEI! Nimeni nu se aștepta să fie vorba chiar de ei... Parcă ar fi blestemați (FOTO)

Încă un divorț de răsunet cutremură lumea mondenă românească.

Mihai Mitoșeru divorțează de Noemi! Vedeta de televiziune a dezvăluit motivul care a dus la aceastăî decizie radicală.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Mitoșeru a recunoscut că încă o mai iubește pe cea care i-a fost alături în ultimii 13 ani, dar relația lor nu mai mergea, iar ea a plecat de acasă de vreo trei luni.

"Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine!" , a scris Mihai Mitoșeru.

Noemi și Mihai Mitoșeru erau împreună din 2006. În decembrie 2015 s-au căsătorit civil, dar cununia religioasă au amânat-o de trei ori, inclusiv în 2017, când Noemi și-a pierdut tatăl.

Înainte de a o cunoaște pe Naomi, Mitoșeru a preferat ani buni să fie singur. Amintim că în anul 2000, logodnica lui Mitoșeriu, Cristina Duca, a murit în urma unui accident rutier în timp ce el se afla la volan, ulterior fiind judecat pentru ucidere din culpă.