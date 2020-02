DNA, 3.600 de dosare privind magistrați, „foarte multe deschise din oficiu”. Gîrbovan: 75 de judecători din 110 de la ÎCCJ au avut dosare / Sute de spețe, închise de procurorii anticorupție când trebuiau să fie predate SIIJ (VIDEO)

Judecătoarea Dana Gîrbovan a afirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, că au existat în jur de 3.600 de dosare DNA privind magistrați, în condițiile în care România are aproximativ 8.000 de judecători și procurori.

„Au avut dosare în special judecătorii de la vârful sistemului. De la Înalta Curte de Casație și Justiție 75 de judecători au avut dosare din 110, câți sunt în schemă. Aveau dosare deschise la DNA, o parte la plângeri, dar ceea ce a fost și ni s-a părut cel mai grav, foarte multe dosare erau deschise din oficiu. Adică una este când o parte nemulțumită merge și face o plângere penală, care dacă vizează doar soluția, ar trebui clasate imediat, sau când DNA deschide din oficiu”, a afirmat președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebată cum se deschideau aceste dosare din oficiu, ea a explicat: „Se autosesizează din oficiu și începe cercetarea. În 2013 a fost deschis un dosar ce viza nouă membri ai CSM la data respectivă, dintr-un total de 16. Nu știm încă dacă erau 19 membri în CSM - 16 sunt aleși. Acest dosar a fost închis înainte ca această secție să fie funcțională, a fost clasat, în 2018, pentru că fapta nu există. Vorbim despre o perioadă de cinci ani”.

„O altă problemă este că sute de dosare au fost închise de DNA în perioada în care aveau trei luni să devină secția funcțională și să predea dosarele SIIJ. În această perioadă au fost închise pe bandă rulantă dosare, inclusiv un dosar care era mai vechi de 12 ani ținut deschis. Categoric a existat o problemă de sistem, în modul în care erau anchetați judecătorii și a fost nevoie de această soluție (n.r. - SIIJ). Atunci când noi am fost în Parlament și am susținut această secție, ne-am dus cu propuneri care să întărească profesionalismul, integritatea și indepedența, acești trei piloni, și acestea au fost garanțiile create de lege”, a mai spus Dana Gîrbovan.

