Dna a deschins, luni dimineață, la Primăria Timișoara. Procurorii cată la instituția condusă de edilul Nicolae Robu mai multe documente.

"Doi procurori DNa au solicitat printr-o adresă să le fie pregătite copii după niște autoprizații de construcții și după certificatele de urbanism conexe. A rămas că până maine se fac copiile respective și vor fi transmise la DNA. Se fac, probabil, niște cercetări în urma unor reclamații cu privire la niște autorizații", a declarat Robu pentru Știrile B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.