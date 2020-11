DNA, cauțiune de 1 milion de euro pentru Daniel Tudorache, acuzat de infracţiuni asimilate corupţiei şi spălare de bani. Fostul primar afirmă că nu are nimic de ascuns și are încredere în Justiție

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, este cercetat sub control judiciar de Direcţia Naţională Anticorupţie, după ce a fost audiat toată noaptea de procurorii DNA, care îi aduc acuzații de complicitate la trafic de influență și spălare de bani.

În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie a lui Tudorache şi o persoană fizică din anturajul său (menajera fostului edil).

Cauțiune de 1 milion de euro pentru Daniel Tudorache

Totodată, s-au stabilit și trei cauțiuni:

1.000.000 euro pentru Daniel Tudorache

200.000 euro pentru fosta sa soție

75.000 euro - pentru menajeră

De ce este acuzat fostul edil al sectorului 1, Daniel Tudorache

Potrivit comunicatului DNA, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul lui Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sector 1.

În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii (plată la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor).Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!

În schimbul traficării influenţei, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum şi suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparţinând traficantului de influenţă.În activităţile descrise, persoana care şi-a traficat influenţa ar fi fost sprijinită de Tudorache Daniel.

Există suspiciunea rezonabilă că Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său, conform DNA.

Cum au fost folosiți banii obținuți ilegal de Tudorache Daniel

Pentru a ascunde originea sumelor de bani, care ar fi fost obținute în mod nelegal, soția și menajera au acționat ca deținătoare ale sumelor, astfel încât acestea să fie feintroduse în circuit.

Banii ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.

În perioada 2008-2018, Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună).

Există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiuni de spălare a banilor constând în:

depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro

achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar

acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții,;

achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.)

achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții

asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro

Ce spune Daniel Tudorache despre acuzațiile care i se aduc



Sâmbătă dimineață, fostul edil al sectorului 1, a postat un mesaj pe pagina de Facebook, în care a explicat că presupusele fapte s-au petrecut cu mai mult de 12 ani în urmă, iar el nu are nimic de ascuns și crede că adevărul va ieși la iveală.

"Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicații pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, așa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiție și voi contribui activ la aflarea adevărului. Totusi, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgență, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare", a scris el pe Facebook.