DNA: Deputatul Cătălin Rădulescu, pus sub urmărire penală pentru modul în care a obținut titlul de luptător cu rol determinant la Revoluţia din 1989

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost plasat sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, sub acuzațiile de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite și fals în declarații în formă continuată. Aceste acuzații au legătură cu modul în care Rădulescu și-ar fi dobândit titlul de luptător cu rol determinat la Revoluția din 1989. Alți trei funcționari au fost puși sub urmărire penală pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, se arată într-un comunicat de presă al DNA.

Cătălin Rădulescu, acuzat că a primit în mod nelegal titlul de luptător cu rol determinant la Revoluţie

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:



RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, la data faptelor deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite,

- fals în declarații în formă continuată,



SANDA ADRIAN, la data faptei secretar de stat în cadrul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (S.S.P.R.) și președinte al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant

TĂNASE CORINA DENISA, la data faptei membru al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant,

CECHI CRISTINA VALENTINA, la data faptei membru al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant,

fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite”, se arată în comunicatul citat.

Trei funcționari, acuzați de abuz în serviciu pentru modul în care i-au acordat lui Rădulescu titlul de revoluționar

Potrivit procurorilor anticorupție, în anul 2016, cei trei funcționari ar fi acordat titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant” lui Cătălin Rădulescu, deși deputatul nu îndeplinea una dintre condițiile legale pentru a primi un astfel de certificat. Este vorba despre aceea de ”a fi desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care, în urma acțiunilor și confruntărilor cu forțele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până în data de 22 decembrie 1989, ora 12:10 – ora fugii dictatorului Nicolae Ceaușescu”.

Titlul obținut de Cătălin Rădulescu se acordă doar pentru participanții la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.

Astfel, procurorii menționează că lui Rădulescu i s-a acordat acest titlu doar pe baza unor declarații făcute în anii 2015 și 2016, declarații care ar fi conținut "aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluționară în orașele Timișoara și București în perioada 16-21 decembrie 1989". Declarațiile cu pricina ar fi contrazise de documente de la dosarul administrativ al lui Rădulescu, unde se menționează că acesta a desfășurat activități revoluționare doar în orașul Pitești, începând din data de 22 decembrie 1989. Practic, Cătălin Rădulescu nu ar fi avut nicio legătură cu acțiunile care au avut loc în acea perioadă la Timișoara și la București.

”Urmare a acestor demersuri, suspectului Rădulescu Marian Cătălin i-a fost acordat, prin decret prezidențial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, cu consecința obținerii în mod necuvenit de către acesta a unei indemnizații de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar începând cu data de 01.01.2015, în total 143.420 lei”, se arată în comunicatul de presă al DNA.

Cătălin Rădulescu se numără printre politicienii controversați din ultimii ani care nu au mai obținut un loc de parlamentar în urma alegerilor din 6 decembrie.

Pe 16 decembrie se înplinesc 31 de ani de la izbucnirea Revoluției din 1989.