Autostrada Timișoara-Lugoj se oprește la DNA: Procurorii instrumentează un dosar în care cercetează cum s-au folosit banii europeni pentru acest proiect

Jurnalistul Ștefan Etveș a prezentat în ultima ediție a emisiunii "Drumurile Noastre" de pe B1TV un document bombă provenit de la DNA. Mai exact, în urmă cu patru zile, în Ministerul Transporturilor a aterizat o adresă de la DNA Secția de Combatere a Corupției, un document adresat Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Transport" (AM POST).

Din documentul intrat în posesia ziarului "Puterea" reiese că procurorii DNA instrumentează un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, tentativă la obținere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, obținere ilegală de fonduri care a produs consecințe deosebit de grave și efectuare de lucrări neautorizate în zona drumului public, fapte penale prevăzute de lege, privind derularea unor contracte pentru construcția autostrăzii Timișoara-Lugoj și a variantei de ocolire a orașului Timișoara la standard de autostradă.

Procurorii DNA au cerut situația detaliată a sumelor de bani plătite de CNADNR, în prezent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru cele două proiecte ca urmare a cheltuielilor efectuate și solicitate spre rambursare.

Valoarea totala a proiectului, constructia autostrazii Timișoara - Lugoj și variantei de ocolire a orașului Timișoara la standard de autostrada este de 1,3 miliarde de lei, contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune fiind de aproape 900 milioane de euro.

Mai multe detalii despre acest dosar, în clipul video de mai jos:

