Medic din Cluj, reţinut de DNA pentru că a luat mită de la peste 60 de persoane în schimbul obţinerii de pensii de invaliditate

Procurorii DNA au reţinut marţi un medic de la un cabinet de expertiză și recuperare a capacității de muncă din Cluj sub acuzaţia că, prin intermediul altei persoane, a primit mită de la 61 de oameni, pentru a-i ajuta să obțină pensii de invaliditate în condițiile în care, în mod normal, unii dintre ei nu ar fi beneficiat.

Ulterior, prezentat în faţa instanţei, acesta a primit control judiciar.

DNA l-a pus pe acesta sub acuzare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită în formă continuată. Tot sub acuzare este şi o femeie, pentru infracţiuni de dare de mită în formă continuată și trafic de influență în formă continuată.

Procurorii spun că în perioada aprilie - septembrie femeia a cerut și a primit de la 61 de persoane sume de bani cuprinse între 1.000 - 1.500 lei pentru a le ajuta să obțină pensii de invaliditate în condițiile în care, în mod normal, unele dintre ele nu ar fi beneficiat. Din sumele primite, ea îi dădea o parte din bani (în jur de 300 - 400 de lei) medicului Faur Alexandru care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu privind încadrarea unei persoane în grad de invaliditate, a contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate și la eliberarea deciziilor asupra capacității de muncă pentru cele 61 de persoane.

În același context, în 16 septembrie femeia a primit de la o persoană 600 de lei, din care i-a dat medicului 300 de lei, în cabinetul său, moment în care a fost organizat flagrantul.