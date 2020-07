DNA: Mihaela Vasilica Szechely, fostă consilieră în Ministerul Transporturilor, trimisă în judecată pentru o șpagă de 2 milioane de euro

Mihaela Vasilica Szechely, fosta consiliera a fostului ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, a fost trimisa in judecata joi de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzata de o spaga de 2 milioane de euro.

Mihaela Vasilica Szechely, fostă consilieră în Ministerul Transporturilor, șpagă de 2 milioane de euro

Mihaela Vasilica Szechely este acuzată de trafic de influenta, fapte pe care le-ar fi facut in perioada in care ocupa functia de consilier al ministrului Transporturilor, in perioada 10 iulie 2012 - 21 decembrie 2012.

Amintim că Ovidiu Silaghi a ocupat functia de ministru al Transporturilor in perioada 7 mai 2012 - 21 decembrie 2012, in cabinetul condus de Victor Ponta.

Cine a mai fost inculpat în acest dosar

Potrovot procurorilor anticorupție, în același dosar mai sunt inculpați sotul Mihaelei Vasilicai Szechely, cetateanul Italian Roberto Pasquale Favino, asociat si administrator de fapt al firmei Team Delta Proiect, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si instigare la spalare de bani.

De asemenea, mai este inculpat un alt cetățean italian, despre care DNA spune că este „o persoană cu presupuse conexiuni în mediul politic, aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, o persoană fizică - administrator de drept al firmei TEAM DELTA PROIECT, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani – și persoana juridică TEAM DELTA PROIECT (în prezent în lichidare), pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și evaziune fiscală.

Ancheta a fost demarată din Belgia

„Prezentul dosar s-a constituit ca urmare a unei cereri de asistență juridică formulată de autoritățile belgiene, iar investigațiile s-au desfășurat în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciară internațională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA și autorități de aplicare a legii din Belgia. Investigația a fost realizată cu sprijinul OLAF și al EUROJUST”, transmite DNA.

Ancheta a condus la ipoteza ca una din firmele implicate in acest caz a facut plati catre societati din Romania, plati reprezentand contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorala ocazionata de alegerile parlamentare din anul 2012, beneficiar al acestor servicii fiind o alianta politica.



"Cauza are ca obiect imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste doua milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata. Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, fiind finantate in proportie de 75% din fonduri europene si 25% din bugetul de stat," precizeaza DNA.

În contul lucrărilor efectuate, compania constructoare avea de încasat de la statul român, prin intermediul beneficiarului lucrărilor C.F.R. (Compania de Căi Ferate), suma de 15 milioane euro, plăți restante la nivelul lunii mai 2012.

„În baza unei înțelegeri prealabile pe care o avea cu ceilalți doi inculpați, ambii cetățeni italieni, Szechely Mihaela Vasilica ar fi pretins, ajutată de unul dintre cei doi, soțul ei, la sediul ministerului Transporturilor, de la reprezentantul sucursalei unei companii de construcții din Italia (martor), sume de bani, pentru a interveni în favoarea respectivei companii care avea de primit bani pentru lucrări executate la calea ferată”, spun procurorii anticorupție.

Concret, în schimbul comisionului ce reprezenta procente din plățile ce trebuiau deblocate, inculpata s-ar fi angajat să își exercite influența pe care o avea asupra persoanelor din minister (influență rezultată din calitatea sa de consilier personal al ministrului Transporturilor), pentru a le determina să deblocheze către CFR SA banii necesari pentru stingerea datoriilor pe care le acumulase față de compania de construcții (plăți scadente și restante).

Ulterior, in baza aceleiasi intelegeri, pentru a intari convingerea reprezentantilor companiei constructoare ca plata comisionului reprezinta unica modalitate de rezolvare a problemei legata de platile scadente si restante ale CFR, unul dintre cetatenii italieni ar fi pretins de la directorul general al companiei de constructii din Italia (martor) plata acelorasi sume drept comision (sume ce fusesera deja pretinse de Szechely Mihaela Vasilica cu ajutorul sotului).



"Banii ar fi reprezentat pretul influentei pe care inculpatul promitea sa o foloseasca asupra ministrului transporturilor pentru a-l determina sa se implice in rezolvarea problemei sucursalei din Romania a companiei italiene," precizeaza DNA.



Banii, prin conturile bancare



In perioada 5 iulie 2012 - 3 aprilie 2015, Szechely ar fi primit pentru sine si pentru ceilalti doi inculpati, de la reprezentantul sucursalei companiei de constructii din Italia, suma de 9.005.497 de lei (aproape 2 milioane de euro). Banii ar fi fost primiti in contul societatii Team Delta Proiect SRL, platile fiind mascate prin contracte fictive.



Din contul societatii Team Delta Proiect SRL, perioada 5 noiembrie 2012 - 26 august 2013, ar fi fost transferata suma de 4.472.141 de lei (1.020.550 de euro), prin 35 de operatiuni de transfer bancar, in conturile a doua societati belgiene aflate sub controlul inculpatului cetatean italian, ca pret al interventiei descrise anterior. Platile prin transfer bancar au fost justificate prin contracte fictive.

O alta parte din banii ajunsi in contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrasi in perioada 27 iulie - 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, in conditiile in care aceasta cunostea caracterul nelegal al sumelor primite in cont.

„O altă parte din banii ajunși în contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrași în perioada 27 iulie – 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, în condițiile în care aceasta cunoștea caracterul nelegal al sumelor primite în cont. Administratorul de drept era persoana care preluase de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei Team Delta Proiect după ce aceasta din urmă a devenit consilier al ministrului Transporturilor. Banii retrași ar fi fost folosiți în interesul firmei, în interes personal ori al celorlalți inculpați”, se mai arată în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție.



Celălalt coinculpat italian, soțul Mihaelei Szechely Vasilica, ar fi participat la activitățile infracționale, în sensul în care ar fi intermediat discuțiile cu ambii reprezentanți ai companiei de construcții din Italia, cu privire la condițiile și la modul de plată a comisioanelor.

De asemenea, în calitate de asociat și administrator de facto al firmei Team Delta Proiect SRL, acesta ar fi dispus transferul unei sumei de 4.472.141 lei (1.020.550 euro) în conturile firmelor belgiene, cunoscând că suma provine din săvârșirea unei infracțiuni. În perioada octombrie 2012 – mai 2013, același inculpat ar fi determinat înregistrarea, în evidențele contabile ale societății Team Delta Proiect SRL, a unor facturi aferente unor achiziții fictive de bunuri și servicii, având ca rezultat neplata unor obligațiilor fiscale în valoare totală de 1.413.522 lei.

„Cu această sumă, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală se constituie parte civilă în cauză.



În vederea asigurării confiscării sumei reprezentând obiectul traficului de influență ori al spălării de bani precum și pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală s-a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile și proprire pe conturi aparținând inculpaților.

Cu privire la aceste fapte, săvârșite pe teritoriul Belgiei, cercetările sunt continuate de autoritățile belgiene.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive dispuse față de doi dintre inculpați, precum și măsurile asigurătorii”, conchide DNA.