A mințit Kovesi în legătură cu procentul achitărilor în dosarele DNA? Explicațiile actualului șef al Direcției (VIDEO)

Călin Nistor, procurorul-şef interimar al DNA, a explicat, pentru B1 TV, cum s-a ajuns ca bilanțul DNA pe 2018 să facă referire la un procent al achitărilor de 36%, în vreme ce fosta șefă a Direcției, Laura Codruța Kovesi, a vorbit de un procent de 13%.

La audierea din Comisia LIBE a Parlamentului European, răspunzând unei întrebări chiar a unui europarlamentar român, Kovesi explicase cum a ajuns la un procent 13% achitări: ”Procentul de 40% de achitări e fals, în fiecare an procentul de achitări e afişat pe site-ul instituţiei, e între 10 şi 13%. Probabil vă referiţi la cel de săptămâna aceasta (de la bilanţul pe 2018 al DNA, prezentat de şeful Direcţiei, Călin Nistor, n.r.), unde au fost 36% de achitări. Menţionez că de 6 luni nu mai fac parte din DNA, dar am citit acel raport de activitate. Rata reală e de 13,6%, diferenţa până la 36% sunt achitări datorate dezincriminării unor fapte penale, respectiv abuzul în serviciu”.

Același punct de vedere pare să fie susținut și de actualul șef DNA, deși procentul de achitări prezentat în bilanțul Direcției pe 2018 e de 36%.

”Noi, în raportul de activitate, am prezentat numărul achitărilor prin raportare la mai multe situații. Raportul se face după o structură dată de CSM. Procentul achitărilor se raportează la numărul inculpaților trimiși în judecată, adică varianta pe care v-o spun eu. Prin raportarea inculpaților achitați la cei trimiși în judecată, procentul de achitări e de 36%. Dacă dăm la o parte pe cei achitați ca urmare a deciziei CCR pe abuzul în serviciu - pe această decizie au fost achitați 72 de inculpați -, procentul se duce undeva la 22%. Dând la o parte numărul inculpaților achitați pe dezincriminare sau alte considerente, prin aplicarea vechiului act 18 incide 1 din Codul Penal, procentul chiar se duce undeva la 13,8%. Noi i-am pus pe toți să aveți o privire corectă. Ce a făcut doamna Kovesi o întrebați pe dumneaei”, a explicat Călin Nistor, pentru B1 TV.

Nistor a mai ținut să precizeze că, din 202 inculpați achitați în 2018, 64 au fost condamnați, totuși, în primă instanță.

