EXCLUSIV B1.RO // Prima reacție a DNA, după apariția înregistrărilor în care ministrul Răzvan Cuc și Iosif Sztentes, fostul șef CFR Călători, vorbesc despre o șpagă de 500.000 euro (VIDEO)

DNA a avut o primă reacție, pentru B1.RO, în scandalul declanșat de înregistrările făcute în biroul ministrul Transporturilor. Materialele audio, prezentate în exclusivitate de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire, surprind momentul în care ministrul Răzvan Cuc și Iosif Szentes, fost director CFR, discută despre afaceri de zeci de milioane de euro și o șpagă de 500.000 de euro.

B1.RO a solicitat Direcției Naționale Anticorupție să precizeze dacă a deschis vreun dosar penal, urmare a acestor dezvăluiri, sau dacă informațiile fac deja obiectul unui dosar în lucru.

”În acest moment nu deținem date care ar putea face obiectul unei comunicări publice referitoare la aspectele menționate. Prin urmare, nu vă putem furniza nici un fel de informații despre existența sau inexistența unei cauze care să privească aspectele din cererea dvs”, a răspuns DNA solicitării redacției B1.RO.

DNA mai precizează că și dacă aceste informații ar face obiectul unei cauze penale, tot nu ar putea ieși public deoarece acest lucru este interzis prin art. 25 alin (1) și alin. (3) din Ghidul privind Relaţia dintre Sistemul Judiciar din România şi Mass – Media: ”În situația în care cele menționate de dvs. în cerere ar face obiectul unei cauze penale, informațiilor solicitate le sunt incidente prevederile art. 25 alin (1) “Comunicarea de informaţii privind stadiul actelor de cercetare reprezentanţilor mass-media poate fi făcută numai după ce există suspect în cauză….” și alin. (3) “Informaţiile privind existenţa unei plângeri sau denunţ pe rolul organelor de urmărire penală referitoare la posibila săvârşire a unor fapte de natură penală, precum şi datele cuprinse în aceste acte de sesizare nu sunt publice….” din Ghidul privind Relaţia dintre Sistemul Judiciar din România şi Mass – Media”.

Ce dezvăluie înregistrările?

În aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Călători la acea vreme, a fost chemat de ministrul Răzvan Cuc la el în birou. Szentes îi spune lui Cuc faptul că se fac presiuni mari pentru îndepărtarea sa din funcție și că persoana care trebuia să-i ia locul, Valentin Dorobanțu, e un personaj controversat, implicat în mai multe scandaluri, cu probleme de integritate și un apropiat de Grupul Feroviar Român (GFR), controlat de Gruia Stoica. Răzvan Cuc îi răspunde că nu are ce face, pentru că decizia fusese deja luată, și poate doar să-i ofere alte funcții. Szentes îi mai spune ministrului că i s-a oferit șpagă 500.000 de euro să rezolve o licitație și dacă nu ia banii, o să se dea niște bani cuiva numai să se rezolve problema. Peste câteva luni, când Răzvan Cuc nu mai era la Ministerul Transporturilor, Iosif Szentes chiar a fost schimbat prin ordin de ministru. După ce a revenit în Guvern, Răzvan Cuc a avut grijă să-l numească în funcția de director CFR Călători fix pe Valentin Dorobanţu, cel despre care se spune în înregistrare că face presiuni cu bani să ia funcția.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.