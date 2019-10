Greu din Poliția Rutieră, pus sub acuzare de DNA pentru mită și trafic de influență

Comisarul de poliţie Valentin Vezeteu, şeful Serviciului Sistematizări din Poliţia Capitalei - Brigada Rutieră, a fost pus sub acuzare de DNA Braşov pentru trafic de influenţă şi dare de mită, el fiind acuzat că ar fi primit de la un conducător auto plata cazării la un hotel de patru stele din Poiana Braşov în schimbul clasării unui dosar.

Potrivit unui comunicat al DNA, faţă de ofiţerul de poliţie s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În acelaşi dosar, o altă persoană este cercetată pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Redăm mai jos integral comunicatul de presă al DNA:

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 25.10.2019, a inculpaților:



VEZETEU VALENTIN, comisar de poliție, șeful Serviciului Sistematizări din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) - Brigada Rutieră, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

trafic de influență,

dare de mită,

Persoană fizică fără vreo funcție publică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

cumpărare de influență,

dare de mită.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie - 18 octombrie 2019, inculpatul Vezeteu Valentin, în calitatea menționată mai sus, la cererea celuilalt inculpat, cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației, ar fi promis că își va folosi influența dată de funcția sa de șef în cadrul D.G.P.M.B. - Brigada Rutieră, pentru a-i determina pe colegii săi din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov care instrumentau cauza respectivă, să acționeze în scopul propunerii unei soluții de clasare.

Pentru “serviciile” sale, inculpatul Vezeteu Valentin ar fi acceptat de la celălalt inculpat un sejur în valoare de 1.100 lei la un hotel de patru stele situat în stațiunea Poiana Brașov.

De menționat este faptul că, în dosarul Poliției din Poiana Brașov, celălalt inculpat era cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în condițiile în care, anterior, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului.

Concret, la 18 octombrie 2019, dată la care celălalt inculpat era citat pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect, ofițerul de poliție Vezeteu Valentin s-ar fi deplasat la Poliția Stațiunii Poiana Brașov unde ar fi discutat cu mai mulți colegi, printre care și cu cel care instrumenta cauza respectivă, încercând să le impună acestora adoptarea unei soluții de clasare.

În același context, inculpatul Vezeteu Valentin i-ar fi promis polițistului care instrumenta cauza respectivă ajutorul său ori de câte ori se va afla în București și va avea nevoie, precum și un calculator pentru instituția în care lucra, ce urma a fi donat de celălalt inculpat.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi inculpați trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați,

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura (Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov) cu privire la schimbarea locuinţei,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați,

d) să nu depășească limita teritorială a unui oraș din județul Ilfov, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,

e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcţiei Generale Anticorupţie.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.