Doar 382 de localități în scenariul galben, cel în care clasele V-VII și IX-XI învață în sistem online. În restul țării, de luni, toți elevii vor avea posibilitatea de a merge la școală (DOCUMENT)

Un număr 382 de localități se află la o rată de infectare mai mare de 1 la mia de locuitori, scenariu în care elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a învață în sistem online. Conform listei publicate duminică de Ministerul Educației, localitățile din restul țării se află sub acest prag, astfel că acolo, de luni, toții elevii vor avea posibilitatea de a participa fizic la cursuri.

Dacă Bucureștiul este în scenariul verde, municipiile Ploiești, Alba Iulia, Blaj, Salonta, Marghita, Săcele, Reșița, Turda, Mediaș sunt în cel galben. Tot o rată de infectare mai mare de 1 are și orașul Sinaia, mai arată lista prezentată de Ministerul Educației.

În cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor, sâmbătă, Sorin Cîmpeanu preciza că „școala va fi posibilă cu prezență fizică pentru toți elevii școlilor din acele localități în care rata de infectare este sub 1, respectând toate regulile de protecție sanitară – masca de protecție în interior, reguli de igienă, distanțare adecvată, aerisire spații”.

Tot atunci, ministrul Educației preciza că angajații din sistemul de învățământ reprezeintă categoria socio-profesională cea mai numeroasă din perspectiva vaccinării. Întrebat ce date are în privința vaccinării elevilor, el a spus: „Datele de acum câteva zile îmi arătau că sunt 90.000 de tineri cu vârsta între 16 și 19 ani care s-au vaccinat. Dacă vorbim pe categorii de vârstă, erau 13.000 de elevi cu vârsta de 16 ani, 17.000 de elevi cu vârsta de 17 ani și, atenție, 25.000 de elevi cu vârsta de 18 ani. Diferența de 35.000 erau tinerii de 19 ani, care pot fi și elevi în ultimul an de liceu, dar pot fi și studenți. Este impresionant numărul elevilor vaccinați, din proprie inițiativă, deoarece nu a fost o susținere sistemică pentru vaccinarea acestor elevi. Au fost inițiative ale școlilor, susținute de DSP, au fost inițiative ale elevilor. Apreciez în mod deosebit elevii de clasa a XII-a care, discutând cu unii dintre ei, am înțeles că au dat o importanță deosebită siguranței prezentării la examenul de Bacalaureat, nedorind să aibă probleme din această perspectivă medicală la unul dintre cele mai importante examene din viața fiecăruia dintre noi”.