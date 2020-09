Vești proaste vin din Marea Britanie. Studiile clinice finale pentru un vaccint împotriva noului coronavirus, dezvoltat de compania farmaceutică AstraZeneca și Universitatea Oxford au fost întrerupte, după ce un participant a avut o reacție adversă.

Întreruperea testării a fost descrisă de către AstraZeneca drept o procedură de rutină. În cazul unei boli inexplicabile. În cea de-a treia fază de testare s-a petrecut incidentul, în cazul unui pacient din Regatul Unit.

Speranțele legate de acest vaccin sunt foarte mari, mai ales pentru că a depășit Fazele 1 și 2 de testare. Medicul Adrian Marinescu a oferit mai multe detalii pe marginea subiectului, în direct pe B1 TV:

Medicul Adrian Marinescu a explicat de ce sunt întrerupte studiile de testare ale unui vaccin, în momentul în care apar reacții adverse. Siguranța vaccinului este extrem de importantă așa că momentul întreruperii este urmat de o anchetă care să spună dacă produsul corespunde la nivel de siguranță sau nu.

„Cred ca trebuie să facem următoarea precizare, întreruperea este de moment. În momentul de față, conform datelor pe care le avem sunt aproximativ 180 de vaccinuri în lume, care sunt în curs de testare. Niciunul nu a finalizat tot ceea ce înseamnă fază de studiu clinic. Într-adevăr cel despre care vorbim este printre cele mai avansate variante. Există un pacient care s-a îmbolnăvit, nu am numi neapărat reacție adversă, pentru că practic știm că există, foarte rar, dar totuși se întâmplă să fie și persoane care practic fac boala.

Ceea ce va urma în acest moment va fi o investigație, practic făcută în mod independent, care să spună dacă vaccinul, la nivel de siguranță, corespunde sau nu. Această întrerupere de moment este tocmai pentru a se face acea verificare. Nu înseamnă că totul va fi suspendat. Este foarte posibil ca el să demonstreze că este sigur. Oricum trebuie să ne așteptăm la faptul că în momentul în care suntem în fazele finale pot să apară și astfel de situații. Este și motivul pentru care vaccinul trebuie să fie în primul rând sigur, iar siguranța este stabilită prin aceste faze foarte clare din studiul clinic”, a detaliat pe acest subiect medicul Adrian Marinescu.

Întrebat cât de relevantă este această reacție adversă la un pacient din 30.000 de persoane pe care se efectuează aceste teste, doctorul Marinescu a explicat că verificările trebuie să fie realizate la fiecare stiuație în parte.

„Trebuie să fie evaluată fiecare situația în parte. Astfel de cazuri pot să apară, dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem mai departe fără să se facă o evaluare corectă. Este necesară o evaluare și trebuie văzut exact ce s-a întâmplat. Exact cum spuneam, va fi o investigație care să arate și explicația, dar și datele de siguranță legate de vaccin sunt respectate. Până la urmă aceștia sunt pașii și așa trebuie să se întâmple. Indiferent cât de mult ne dorim un vaccin, acesta trebuie să fie în primul rând sigur. După siguranță trebuie să fie în eficient, durabil în timp, dar nu putem să trecem peste niște etape, pentru că trebuie să avem vaccinul care într-adevăr corespunde. Ce mai trebuie spus este că și din momentul în care vom avea un vaccin, el trebuie produs pe scară largă, distribuit, așa că va fi un interval de timp până când el va ajuge inclusiv în România”, a adăugat el.

Faza trei este și ultima în care se afla vaccinul în testare, al companiei AstraZeneca, dezvoltat alături de Universitatea Oxford. Întreruperea procesului de testare, din cauza reacției adverse apărute la o persoana din Marea Britanie ar putea întârzia procesul de finalizare al vaccinului.

„Depinde foarte mult de cum ar putea fă fie evoluția. Vorbim despre un vaccin ce ar putea fie anul viitor, în prima parte, asta se referă la situația în care nu apar astfel de incidente. Pentru că orice astfel de incident înseamnă o prelungire, motiv pentru care eu aș gândi cu prodență. Așa cum vă spuneam, este un interval de timp. Durează și distribuirea, probabil că este și termo – sensibil, fiind un produs biologic și trebuie transportat în condiții de siguranță. Eu cred că trebuie să ne gândim că vom avea anul viitor un vaccin, cel mai probabil, dar să nu ne gândim că va fi în ianuarie sau februarie, pentru că sunt niște pașii peste care nu putem trece. Nu putem decât să așteptăm să vedem când se întâmplă. Este clar că vor fi niște criterii de siguranță și nu se va trece peste asta”, a explicat doctorul Adrian Marinescu, în direct pe B1 TV.

