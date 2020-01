Documentul pe care conducerea Tarom îl ține ascuns: Care sunt singurele soluții pentru salvarea companiei aeriene de stat (VIDEO)

Jurnalistul Ștefan Etveș a prezentat în ediția de vineri a emisiunii "Drumurile Noastre" pe care o realizează pentru B1TV, documentul de Master Plan 2018 - 2022 pe care conducerea Tarom îl ține ascuns deși aici sunt prezentate exact soluții pentru salvarea companiei.

"Ziarul Puterea a intrat în posesia documentului care ar fi salvat TAROM de faliment, respectiv un master plan pentru perioada 2018-2022, act întocmit în decembrie 2018. Cei șase directori TAROM, din 2019, au pus în sertar acest document, în acest an, TAROM a cerut un ajutor de stat pentru salvarea de la faliment.

TAROM Master Plan 2018-2022 a fost întocmit în urma cu aproximativ un an, documentul conține situația operatorului aerian, analiza, indicatori fizici/financiari, flota operațională, abordări strategice și un plan de reorganizare ce ar fi putut conduce la atingerea profitabilității.

Documentul TAROM punctează două abordări strategice posibile, transformarea în low-cost sau optimizarea actualului model de operare. Din prognoza financiară rezultă că trecerea pe profit a companiei TAROM ar fi însemnat anul 2020, urmată de continuarea trendului pozitiv și atingerea unui profit de aproximativ 30 milioane de dolari în 2022.

În 2018, TAROM a raportat pierderi de peste 28 milioane de euro, iar anul trecut a raportar datorii de peste 36 milioane de euro. Pentru acest an, TAROM speră să primească aproximativ 50 milioane de euro, ajutor de stat pentru salvarea de la faliment.

În documentul prezentat de ziarul Puterea este precizat faptul că TAROM avea de respectat 4 direcții pentru a putea concura cu ceilalți operatori aerieni.

Cel mai important punt din strategia de dezvoltare a companiei TAROM vizează creșterea veniturilor și reducerea costurilor.

"Infuzie de cash datorată închirierii clădirii TAROM pe o perioadă de 49 de ani și încasarea contravalorii acestei închirieri în avans", conform Master Planului TAROM.

Din închirierea clădirii TAROM, conform documentului citat, operatorul aerian ar fi obținut un venit de 264 milioane de euro. În prezent, TAROM nu are niciun plan de dezvoltare, modernizare și reducere a pierderilor", a arătat Ștefan Etveș în emisiune.

