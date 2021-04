DOCUMENTAR BIOGRAFIC EXCLUSIV în România, pe B1 TV: ”PRINȚUL PHILIP”, vineri, de la ora 22.00 (VIDEO)

B1 TV va difuza vineri seară, de la ora 22:00, documentarul biografic PRINȚUL PHILIP.

Filmul prezintă viața Ducelui de Edinburgh încă de la venirea sa pe lume, pe insula Corfu, în Grecia. Deși s-a născut într-o familie cu ”sânge albastru”, parte a monarhiei Greciei, acesta a fost foarte sărac în copilărie. Tatăl său a fost arestat, dar a fost salvat de către intervenția britanicilor, iar în cele din urmă, familia a fost forțată să părăsească Grecia.

Copilăria și adolescența și le-a petrecut în Franța, în Germania, iar mai apoi în Marea Britanie, departe de mama sa, care a fost internată într-un spital de boli mintale, dar și de restul familiei.

Un copil și, mai apoi, un tânăr greu încercat de viață, acesta a continuat să lupte pentru a-și croi propriul drum.

În 1939 s-a înrolat în Marina Regală și a luptat în Al Doilea Război Mondial, devenind erou al Marii Britanii.

Documentarul prezintă și legăturile pe care surorile sale le-au avut cu importante personaje din tabăra Germaniei naziste, un subiect foarte controversat și care a fost îndelung dezbătut.

