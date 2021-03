DOCUMENTAR EXCLUSIV în România, pe B1 TV: ”Prințul moștenitor al Arabiei Saudite”, vineri, de la ora 22.00 (VIDEO)

B1 TV va difuza vineri seara, de la ora 22:00, documentarul ”Prințul moștenitor al Arabiei Saudite”, în exclusivitate în România.

Filmul reprezintă o anchetă amplă a echipei Frontline (PBS – SUA) despre modul în care Mohammed Bin Salman a acaparat puterea în Arabia Saudită, relația sa cu Statele Unite și cu liderii marilor puteri, vizita lui Donald Trump în Arabia Saudită, reformele propuse de prinț în economia și societatea saudită, despre influența Arabiei Saudite în Orientul Mijlociu, dar și despre cenzura și utilizarea mass-media și a social media împotriva propriului popor, agresiunile, răpirile, sechestrările și eliminarea opozanților, fapte care sunt legate de numele lui Bin Salman.

Subiectul principal al documentarului este cel al asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi, cel care mult timp a fost alături și l-a sprijinit pe Bin Salman, dar care la un anumit punct a devenit indezirabil pentru liderul saudit.

