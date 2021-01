Documentarul ”PREȘEDINTELE BIDEN” va fi difuzat de postul B1 TV, în premieră și în exclusivitate în România, în seara de vineri, 15 ianuarie, de la ora 22:00 (VIDEO)

Documentarul ”PREȘEDINTELE BIDEN” va fi difuzat de postul B1 TV, în premieră și în exclusivitate în România, în seara de vineri, 15 ianuarie, de la ora 22:00.

Filmul prezintă pe larg parcursul lui Joe Biden în politică, domeniu în care a activat mai bine de 50 de ani, ajungându-se până la punctul culminant, intrarea în campania electorală și câștigarea alegerilor din 2020. În urma scrutinului din noiembrie 2020, Joe Biden a devenit candidatul care a obținut cele mai multe voturi în istoria alegerilor din Statele Unite.

Documentarul analizează și modul în care viața personală, crizele prin care acesta a trecut, tragediile, eșecurile și victoriile din politică l-au modelat și l-au propulsat către poziția de candidat din partea Partidului Democrat. Relațiile pe care acesta le are cu Barack Obama și Kamala Harris reprezintă, de asemenea, un important element al acestui film.

”PREȘEDINTELE BIDEN” a fost produs la începutul lunii ianuarie 2021 de către echipa de investigații FRONTLINE a rețelei PBS din SUA. Inedit este și faptul că documentarul va fi transmis în România înainte ca acesta să fie difuzat în Statele Unite, fiind o premieră globală.

”PREȘEDINTELE BIDEN”, vineri, ora 22:00, B1 TV

