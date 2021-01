Doi alpiniști au fost găsiți morți în munții Bucegi. Ambele persoane au căzut și au suferit leziuni incompatibile cu viața (VIDEO)

Vești tragice vin din Bușteni, acolo unde doi alpiniști care s-au aventurat pe masivul Bucegi au fost găsiți decedați. Salvamontiștii fuseseră alertați de un bărbat că o femeie căzuse către Valea Cerbului. Se pare că acesta s-a încumetat să înceapă el misiunea de salvare, dar și-a găsit la rândul sfârșitul pe munte.

O femeie și un bărbat au fost găsiți morți, sâmbătă seara, în masivul Bucegi. Salvamontiștii din Bușteni și Prahova au intervenit, în urma unui apel la 112, ce îi anunța că o femeie căzuse în zona Brâna Mare al Morarului, către Valea Cerbului, din Munții Bucegi.

Acțiunea de salvare a fost una dificilă, având în vedere condițiile de noapte. Inițial a fost găsită și recuperată doar fata, urmând că în cursul zilei de sâmbătă salvamontișii să se întoarcă și după băiat.

„Salvatorii montani au ajuns la locul accidentului, unde, din păcate, au găsit două persoane decedate. Se pare că alpinistul a încercat să ajungă la fată și a căzut și el. Fata va fi coborâtă în această noapte, iar băiatul mâine. Acțiune deosebit de dificilă, aflată în desfășurare, în Bucegi. Un apel 112, recepționat de către Dispeceratul Salvamont Prahova, ne anunta că o alpinista a căzut din Brana Mare a Morarului, înspre Valea Cerbului. O echipă de prim răspuns, formată din 3 salvatori montani, se deplasează spre locul accidentului, pentru a evalua starea victimei si a acorda primul ajutor medical, dacă este cazul. Echipa de sprijin, formată din 8 salvatori montani, va veni în ajutorul primei echipe, asigurând transportul victimei și recuperarea celui ce a anunțat accidentul. Vom reveni cu amănunte” au anunțat cei de la Salvamont Prahova pe contul de Facebook.

Șeful Salvamont Prahova a precizat pentru B1 TV că intervenția a fost una dificilă, iar cel mai probabil, bărbatul a decedat după ce a încercat să coboare și să verifice starea de sănătatea a fetei, care căzuse.

„Intervenția a fost deosebit de dificilă, din cauza terenului accidental. Este o zonă abruptă care prezenta zăpadă înghețată, din această cauză a fost o intervenție dificilă. A fost vprba despre două victime, care nu ne așteptam. Noi știam inițial că este vorba doar de o singură victimă și când am ajuns la fața locului am constatat că sunt două victime.

Fiind pregătiți pentru evacuarea unei singure victime am coborât noaptea trecută fata, urmând ca astăzi după ce salvatorii montani se vor odihni, deoarece acțiunea s-a încheiat în jurul orelor trei dimineața, se va organiza o noua acțiune pentru coborârea celui de-al doilea trup.

Cei doi erau bine echipați, dar probabil dintr-o mică neatenție fata s-a dezechilibrat și a căzut câteva sute de metri, suferind leziuni incompatibile cu viața. Cred că bărbatul a încercat să coboare la fată, să vadă starea ei și a suferit și el un accident mortal”, a explicat Daniel Banu, șeful Salvamont Prahova, în direct pe B1 TV.

