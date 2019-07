Doi copii au fost mușcați de un urs, la Sibiu: Animalul era fugărit de o haită de câini (VIDEO)

Incident grav în Sibiu. Doi copii care se aflau împreună cu tatăl lor pe un câmp au fost atacaţi şi muşcaţi de un urs. Salbaticiunea a ajuns acolo dupa ce a fost fugarită de o haită de câini. Cei doi minori sunt internaţi, iar starea lor este bună.

Copiii atacați de urs sunt în bãiat de 10 ani și o fatã de 16 ani. Ambii au fost internați, cu plãgi destul de mari. Medicii spun cã starea lor este bunã și rãspund la tratament.

ȘOC MONDEN! MONICA GABOR, PRINSĂ ÎN FAPT CU MR. PINK! A FĂCUT-O ȘI CU IRINEL ÎN ROMÂNIA! IMAGINI BOMBĂ (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.