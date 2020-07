Doi deputați PSD, amendați după ce au fost prinși fără mască într-o shaormerie. S-au înjurat cu angajații localului (VIDEO)

Doi deputați PSD, Adrian Solomon și Ioan Stativă au fost amendați de Poliție după ce au intrat într-o shaormerie din Centrul Vechi din București, fără mască de protecție.

De asemenea, cei doi politicieni au făcut scandal, aspect ce poate fi remarcat și în imaginile surprinse de camera de supraveghere.

„În urma analizării imaginilor video, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat contravențional pe cei doi bărbați și cu amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea virusului COVID-19", a anunțat Poliția București.

Cei doi deputați recalcitranți sunt din Vaslui. Polițiștii au fost solicitați de agenții de pază ai restaurantului de tip fast-food după ce spiritele au început să se agite, în dimineața zilei de marți.

