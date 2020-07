Doi deținuți de la Jilava, eliberați din greșeală. Unul dintre aceștia a fost prins în Centrul Vechi al Capitalei, unde mersese să sărbătoarească

Doi deținuți de la Penitenciarul Jilava au fost eliberați, miercuri, din greșeală. Eroarea a fost sesizată la scurt timp după ce condamnații au părăsit penitenciarul din județul Ilfov, iar conducerea a început imediat căutarea lor, cu ajutorul polițiștilor.

Doi deținuți de la Jilava, eliberați din greșeală

Deținuții au fost imediat dați în urmărire. Pe urmele lor au plecat polițiștii și jandarmii. Unul dintre aceștia a fost prins în Centrul Vechi al Capitalei, în aceeași seară, în jurul orei 23.00. Celălalt s-a predat singur la Secția 11 de Poliție București, în jurul orei 22.00.

"Sesizata in timp scurt, eroarea functionarilor responsabili cu gestionarea documentelor de evidenta a fost notificata structurilor MAI, in vederea acordarii de sprijin pentru localizarea si reincarcerarea celor doua persoane.



In jurul orei 23.00, acestea au fost identificate si conduse la Penitenciarul Bucuresti-Jilava, pentru continuarea executarii pedepsei," anunta un comunicat al Penitenciarului, potrivit Ziare.com



Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus efectuarea de verificari in vederea identificarii cauzelor si vulnerabilitatilor privind activitatea Sectorului Evidenta Detinuti, urmand ca, in raport de concluzii, sa fie dispuse masuri in conformitate cu prevederile legale, conform sursei citate.

Liderul sindicatelor angajaților din penitenciare: Astfel de erori se mai întâmplă

Liderul sindicatelor angajaților din penitenciare, Sorin Dumitrașcu, a declarat că astfel de erori se mai întâmplă. El a dat vina pe legile care se schimbă frecvent și a dat exemplu recursul compensatoriu, când, din eroare, zecid e deținuți au fost eliberați.

"E o simpla intamplare. Au mai fost astfel de cazuri cu zecile pe vremea recursului compensatoriu. Nu e neaparat o problema cand le dai drumul inainte, pentru ca te duci imediat dupa ei si ii aduci acasa. Problema mai mare e cand le dai drumul mai tarziu, si atunci trebuie sa le platesti despagubiri la CEDO.



Problema vine ca avem mereu legi noi, care trebuise interpretate si calculele difera in functie de acest lucru. Cred ca astfel de erori se mai intampla. Pe vremea recursului compensatoriu erau sute si sute de dosare, se lucrau la 3 maini si tot apareau erori", a declarat Sorin Dumitrascu, potrivit sursei citate.