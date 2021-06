Doi dintre agresorii ”activistului buzoian” au fost arestați preventiv, iar al treilea a fost plasat sub control judiciar / Ce spune ministrul Lucian Bode despre incident (VIDEO)

Doi dintre agresorii bărbatului cunoscut drept „activistul buzoian” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, potrivit stiridebuzau.ro. Cei trei sunt acuzați de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbații, cu vârste cuprinse între 27 și 44 de ani, au fost reținuți duminică, în urma incidentului din Buzău. Ei l-au bătul pe ”activistul buzoian” chiar sub ochii polițiștilor, motiv pentru care conducerea Poliției Române a dispus verificări cu privire la modul în care s-a desfășurat intervenția agenților.

Scandalul a izbucnit după ce victima i-a filmat pe cei care vând ilegal păsări vii. El a vrut să prezinte întreaga situație autorităților și publicului, motiv pentru care a fost luat la bătaie de vânzătorii de păsări.

Aceștia l-au blocat în trafic, i-au spart geamul mașinii și l-au lovit, iar bărbatul a încercat să scape și a sunat la 112, cerând ajutorul Poliției. Agresiunea a continuat însă și la sosirea echipajului de poliție care, depășit de situație, a apelat la intervenția mascaților.

În aceste condiții, Poliția Română a trimis Corpul de Control la IPJ Buzău pentru a verifica dacă polițiștii au acționat conform legii.

Sursa Video: Focus TV

