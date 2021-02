Doi falși polițiști din Bucureşti care dădeau ''amenzi'' în trafic şi au folosit un autoturism cu numere false inscripţionate cu MAI, reţinuţi pentru uzurpare de calităţi oficiale

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au solicitat miercuri Judecătoriei Sectorului 2 arestarea preventivă a doi bărbați care sunt pentru uzurpare de calităţi oficiale şi punerea în circulaţia a unui autoturism cu număr fals de înmatriculare. Aceștia sunt acuzați că au aplicat "amenzi" unor şoferi opriţi în trafic, folosind ca "recuzită" uniforme şi un autoturism cu numere de înmatriculare false "MAI".

''La data de 16.02.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore, fata de inculpatul C.A.A., sub aspectul infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale, punerea in circulatie a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare si inselaciune si fata de inculpatul D.L.C., sub aspectul infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si punerea in circulatie a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare.

Din probele administrate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada noiembrie 2020 - februarie 2021, inculpatul C.A.A. a indus în eroare mai multe persoane, prin folosirea fără drept a calităţii de poliţist, purtând fără drept uniforma şi utilizând un autoturism cu numere de înmatriculare false 'MAI', împrejurări în care a primit de la acestea sume de bani cuprinse între 300 şi 650 de lei pentru a nu le aplica sancţiuni contravenţionale privind circulaţia pe drumurile publice. La data de 16.02.2021, inculpatul D.L.C., aflându-se împreună cu inculpatul mai sus menţionat, s-a folosit fără drept de calitatea de poliţist, purtând fără drept uniforma şi utilizând un autoturism cu numere de înmatriculare false 'MAI'. În cauză a fost formulată propunere de arestare preventivă a inculpaţilor la data 17.02.2021, fiind sesizată Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un comunicat dat publicităţii miercuri.

Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventivă pe numele celor doi, magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 urmând a se pronunţa cu privire la acest aspect.

Cercetările au fost efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Direcţia Generală Anticorupţie şi Secţia 9 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.