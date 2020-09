Doi ieșeni s-au luat la întrecere cu trenul și au câștigat. Au ajuns la destinație mai devreme, alergând și mergând cu bicicleta (VIDEO)

Sebastian Nechifor și Tiberiu Popa, doi tineri din Iași, s-au luat la întrecere cu trenul și au câștigat detașat. Ei au luat parte la proiectul ”Biatlon Carpatic: Men vs. Train”, alergând și mergând cu bicicleta pe ruta Ucea – Curtea de Argeș, gări aflate pe părți opuse ale Munților Făgăraș. Ei au reușit să parcurgă 120 de kilometri în nouă ore și au ajuns la destinație cu 50 de minute înaintea trenului, informează Newsweek.

Nechifor și Popa au plecat în același timp cu trenul IR 1528 Sibiu – București Nord din gara Ucea și au ajuns în gara din Curtea de Argeș cu 50 de minute înaintea ”Săgeții Albastre” IR 1785 București Nord – Curtea de Argeș. Cea mai rapidă legătură cu trenul între Ucea și Curtea de Argeș trece prin Capitală, dar ei au urcat până pe Vârful Moldoveanu.

Tiberiu Popa a afirmat că au făcut circa 90 de kilometri de bicicletă și 20 de kilometri alergare. În total, le-a luat nouă ore: „Am început cu 14 kilometri de pedalat pe biciclete cyclocross. Apoi, am continuat pe picioare traseul spre Moldoveanu, care a fost de aproximativ 20 de kilometri, până la locul unde am preluat bicicletele MTB pentru a merge pe forestierul care duce la Slatina, de aproximativ 35 de kilometri. Acolo, am schimbat bicicletele MTB cu cele cyclocross, pentru ultima bucată de asfalt până la Curtea de Argeș, de 42 de kilometri”.

Sebastian Nechifor a povestit că, la un moment dat, s-au accidentat amândoi. Tiberiu era rănit destul de grav la genunchi și s-a pus problema să nu mai contine drumul, dar până la urmă el s-a ambiționat și au ajuns la destinație: „În timpul coborârii pe bicicletă pe drumul forestier de la Stâna lui Burnei, roata din față a lui Tiberiu a alunecat, el a căzut, iar eu, fiind în urma lui și drumul acoperit cu pietriș, am plonjat direct peste el. Ne-am accidentat amândoi, dar Tiberiu era rănit grav la genunchi, așa că am analizat situația. Atunci am luat crezut că nu mai poate continua, dar la scurt timp s-a ridicat și a spus hotărât, ”Hai să-i dăm!”. Am inspectat rapid bicicletele, ne-am urcat și am continuat coborârea”.

Trenurile din România circulă cu o viteză medie de 68,86 km/h

Un raport al Corpului de control al premierului, efectuat la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și finalizat la data de 20 mai 2020, arată că viteza medie cu care se poate circula pe infrastructura feroviară din România este de 68,86 km/h.

Potrivit documentului, la începutul anului 2017, se aflau în evidenţă pe calea ferată 1.206 de puncte periculoase, iar pe 30 august 2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidenţă un număr de 74 de puncte periculoase şi au apărut alte 39.

Controlul a vizat perioada 1 ianuarie 2017 - 31 iulie 2019.

Recent, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce își propune modernizarea tuturor liniilor importante de cale ferată. La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a susținut că proiectele de infrastructură feroviară înregistrează mari întârzieri, iar România a pierdut fonduri europene de 320 de milioane de euro din cauza blocajelor în instanţă.