Doi președinți de asociații studențești au fost eliminați din examenul pentru intrarea în corpul evaluatorilor calității universităților, pe motiv de fraudă. Chiar și câteva greșeli gramaticale ar fi fost identice

Alex Vasile, președintele Uniunii Studenților din România (USR), și Robert Stredie, președintele Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), au fost eliminați din examenul de intrare în corpul evaluatorilor calității educației din instituțiile de învățământ superior, pe motiv de fraudă. În cadrul testării online, cei doi ar fi dat răspunsuri identice, inclusiv cu greșeli gramaticale, la opt din cele 20 de întrebări, potrivit surselor Edupedu.ro.

Selecția studenților evaluatori care urmau să facă parte din Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a desfășurat pe 27 februarie.

Președinții USR și LSRS au susținut un examen online, cu 20 de întrebări, însă în răspunsurile lor au fost descoperite mai multe similitudini, inclusiv greșeli gramaticale identice. Informația a fost confirmată și de Iordan Petrescu, președintele ARACIS, care a spus pentru publicația citată că știa de eliminarea celor doi din concursul pentru evaluatorii-studenți.

Contactați de aceeași publicație, ambii au negat că ar fi fraudat testul și susțin că este vorba doar despre o coincidență.

„A fost o situație într-adevăr, în urmă căreia am fost eliminat, dar am avut niște circumstanțe. (...) Am dat, într-adevăr, două răspunsuri care erau similare cu ale unui coleg și dintr-o coincidență, în momentul în care nu știai răspunsul la o întrebare, trebuia să apeși orice literă ca să treci mai departe, eu am apăsat D și colegul respectiv a apăsat tot D, a fost o coincidență incredibilă. Nu a fost vorba de a încerca să fraudez un examen, să îmi doresc să intru ca evaluator în urma unei fraude. În niciun moment nu mi-am dorit să devin evaluator prin mijloace necurate pentru că nu mi-am dorit să devin evaluator din start”, a spus Alex Vasile.

El susține că prezența literei D nu a fost singura similitudine.

„Nu a fost singura, probabil litera D a ridicat suspiciunile, după care într-adevăr aveam și noi două răspunsuri similare pentru că nici pentru mine și nici pentru el nu avea o miză examenul respectiv, deci noi am participat doar pentru a ne ajuta colegii să ocupe locurile respective”, a adăugat Alex Vasile.

Robert Stredie are de gând să susțină testul din nou, data viitoare.

„Aparent, amândoi ne-am dat seama la final că nu a fost destul de mult timp pentru întrebările care au fost acolo și ne-au și spus ca acolo unde nu avem timp de întrebări, puneți o literă, o liniuță, și treceți mai departe ca să răspundeți la întrebările pe care le știți. Amândoi am pus litera D la mai multe întrebări la care nu am știut nici eu și nici el. A fost pură întâmplare", susține Robert Stredie.

Studenții membri ARACIS au ca responsabilitate și auditarea implementării eticii academice de către universitățile din România, explică Edupedu.ro.