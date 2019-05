Doina Pană va fi audiată vineri la DIICOT, acolo unde a fost începută urmărirea penală in rem după ce social-democrata a susținut că ar fi fost intoxicată cu mercur, informează stiripesurse.ro.

”Problema e veche și nu aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizoriu o situație foarte gravă. Eram ministru al Pădurilor, în guvernul Tudose când s-a întâmplat. Am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar mă simțeam tot mai rău. Am făcut apoi o analiză toxicologică unde am descoperit că am fost intoxicată cu mercur în cantitate mare. Am făcut plângere la poliție abia când am demisionat. E o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă”, a declarat, miercuri, fostul ministru al Apelor și Pădurilor.

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a precizat că în acest caz a fost deschis un dosar penal in rem și că nu există deocamdată niciun suspect: ”au fost audiate multe persoane și s-a efectuat și un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul le analizează, dar la momentul acesta nu putem face publice prea multe amănunte, țin de apanajul procurorului de caz și așa cum publicul larg are interesul să cunoască evoluția acestei cauze, vă dați seama că interesați sunt și cei vizați de această anchetă".