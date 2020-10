Doliu în cinematografie: Actorul Thomas Jefferson Byrd a fost împuşcat mortal

Celebrul actor Thomas Jefferson Byrd, cunoscut din mai multe filme regizate de Spike Lee, a fost împuşcat mortal, conform poliţiei locale, relatează Variety.

Actorul în vârstă de 70 de ani a fost ucis sâmbătă noapte în Atlanta.

În primă fază, autorităţile au fost alertate cu privire la o persoană rănită, însă medicii sosiţi la faţa locului l-au identificat şi au pronunţat decesul cauzat de mai multe răni în spate provocate de o armă de foc.

Byrd a jucat în mai multe filme ale lui Lee, între care „Clockers”, „Get on the Bus”, „Bamboozled”, „Chi-Raq”, „Red Hook Summer”, „Girl 6” şi „Da Sweet Blood of Jesus”. El a jucat şi în „Brooklyn’s Finest” al lui Antoine Fuqua, în filmul biografic „Ray” şi în „Set It Off” al lui F. Gary Gray.



Duminică, Lee a scris pe Instagram: „Sunt atât de trist să anunţ decesul tragic al fratelui nostru iubit Thomas Jefferson Byrd, noaptea trecută, în Atlanta, Georgia”.