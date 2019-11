Doliu în muzica românească: Marele artist ne-a părăsit în urmă cu puțin timp (FOTO)

Artistul Ghiţă Danciu (60 de ani), folkist care a pus bazele Grupului Orizont 77, a murit în urma unei boli incurabile, au anunţat, miercuri, prietenii acestuia, pe o reţea de socializare, potrivit Agerpres.



Folkistul Ghiţă Danciu, alături de colegul său, Valentin Moldovan, au fost implicaţi, în ultimii 25 de ani, în numeroase proiecte culturale locale şi au susţinut numeroase concerte în ţară împreună cu o parte din membrii Grupului Orizont 77.