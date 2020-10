Doliu în presă: A murit Ramona Feraru Kim, unul dintre cei mai vechi reporteri din presa românească

Ramona Feraru Kim, cea mai veche reporteriţă din presa românească, s-a stins din viaţă la vârsta de 55 de ani, vineri dimineţa, potrivit Puterea.ro.

O parte din apropiaţi au sesizat lipsa jurnalistei şi nu reuşeau să dea de aceasta, aşa că au decis să spargă uşa casei, găsind-o întinsă pe pat, fără suflare.

A lucrat la multe trusturi de presă din România, precum Evenimentul Zilei, Curentul și Gândul. A fost reporter la Realitatea TV timp de 15 ani, iar în prezent lucra la redacţia Puterea.

Momentan, nu se cunosc mai multe detalii despre decesul reporteriței.

”Am avut bucuria sa lucrez in ultimele luni alături de Ramona Feraru, o veche și mare jurnalistă. Astăzi a fost gasită fără viață in apartamentul ei, in pat de câțiva apropiați care s-au autosesizat de lipsa ei și au spart usa de la casa. Această veste m-a cutremurat, pentru că în ultimele luni m-a sunat des in legătura cu articolele jurnalului de opinie la care lucram alături de ea. Cu părere de rău, Sincere condoleanțe familie!”, a scris unul dintre apropiați.