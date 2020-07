Doliu în radio. A murit Călin Gheorghe, una dintre vocile Pro FM, Guerilla şi Europa FM (VIDEO)

A murit Călin Gheorghe, unul dintre pionierii radioului românesc de după comunism. Anunţul a fost făcut de foştii săi colegi de la Radio Guerrilla.

Gheorghe a avut ultima emisiune radio pe 23 iulie. Din februarie, el lucra la Europa FM.

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg şi prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viaţă, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viaţa câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulţumim”, au scris, pe Facebook, foştii colegi de la Radio Guerilla.

Gheorghe a fost DJ la ProFM în perioada 1995-2005, iar de atunci până în 2015 a lucrat la Radio Guerilla. În ultimii doi ani a fost DJ la Radio Seven şi Radio Tananana, iar din februarie lucra la Europa FM, unde realiza o emisiune dedicată muzicii pop-rock.

A realizat zeci de emisiuni alături de Andrei Gheorghe, un bun prieten de-ai săi, care a murit acum doi ani.

„Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis Filip Standavid, jurnalist Digi FM.

Călin Gheorghe a povestit, la un moment dat, pentru Europa FM, cum a fost începutul radioului privat în România: „La momentul respectiv, în anii 90, nu prea exista o lume de radio sau o lume de radio. Am ajuns la radio pentru că am ciocănit la ușa care trebuie. Am aflat că există posibilitatea că pot să mă angajez și având o conexiune la PRO FM și așa am reușit. Nimeni nu știa cum e să faci radio, era doar radiolul public. Am plecat pe improvizație, era totul nou, se lucra cu magnetofonul, când am avut primele două cd playere în emisie, a fost wow”.

