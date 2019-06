NU E BANC! Un oltean s-a dus beat la examenul pentru permisul auto (VIDEO)

Un doljean s-a dus beat la examentul pentru permisul auto. Bărbatul s-a urcat la volan ca să înceapă proba practică, dar a fost rapid mirosit de polițistul care era cu el în mașină, notează Gazeta de Sud.

Polițistul a cerut ajutorul unui coleg de la Rutieră, pentru a-l testa pe respectivul cu un aparat etilotest.

Bărbatul avea o alcoolemie de 0,58 alcool pur în aerul expirat.

Sursă Video: Gazeta de Sud

