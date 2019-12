Caz șocant într-o localitate din Dolj. O bătrână a fost arsă de vie de un vecin chiar sub privirile îngrozite ale mai multor localnici. Criminalul a spus că a omorât-o pe femeie pentru că o credea vrăjitoare, informează B1 TV.

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din localitatea doljeană Pleniţa, şi-a incendiat vecina în fața localnicilor, care nu au mai putut interveni. Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au găsit doar trupul carbonizat al femeii de 83 de ani. Vecinii au fost alertați de strigătele femeii care implora să fie lăsată în pace. Degeaba, bărbatul a incendiat o fără pic de milă. Oamenii care au vrut să o salveze pe femeie au fost amenințați de criminal.

Bărbatul le a spus anchetatorilor că femeia trebuia să moară pentru că era vrăjitoare și că făcuse mult rău.

Şocul a fost şi mai mare pentru poliţişti când au intrat în casa bărbatului şi au găsit şi trupul neînsufleţit al mamei acestuia. Localnicii sunt șocați pentru că nu îl credeau în stare pe vecinul lor de o asemenea faptă.

”Era un om liniştit, retras, locuia doar cu mama lui şi niciodată nu a creat probleme în comună", a povestit unul dintre vecini.

Individul a fost încătușat de polițiști și dus la a sediul postului de poliţie din Pleniţa.

Cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Pentru faptele sale, bărbatul riscă ani grei de închisoare.

