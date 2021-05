Donald Trump și-a lansat propria "rețea socială", un blog cu secțiune de comentarii

După ce conturile de Facebook și Twitter i-au fost blocate, Donald Trump și-a lansat propria platformă de comunicare.

Noua platformă, mai mult un blog este concepută ca o versiune generică a Twitter, dar găzduiește o secțiune de comentarii, potrivit theverge.com.

Utilizatorii se pot înscrie pentru a posta alerte pe platformă prin numerele lor de e-mail și de telefon și vor putea aprecia postările şi, de asemenea, să le distribuie pe conturile lor de Twitter şi Facebook, însă se pare că aceasta caracteristică nu este funțională în acest moment.

Chiar dacă platforma a fost lansată oficial marți, există postări care datează din 24 martie. Ultima postare a lui Trump este un videoclip care anunță lansare "rețelei", "unde este permisă libera exprimare, direct de la biroul lui Donald J. Trump”. Potrivit Fox News, Trump va putea „în cele din urmă” să poată comunica direct cu susținătorii săi, deși nu este clar cum se va întâmpla asta.

Donald Trump has launched his own platform, ‘From the Desk of Donald J. Trump’ on his website https://t.co/eXmSEMZUyF. It allows him to communicate and followers can share his posts on social media. pic.twitter.com/5u5RCJxDQp