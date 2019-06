DOREII de la POLIȚIE lovesc cu putere: Au făcut PRAF mașinile NOI, ridicate de la Mioveni, după ce au forțat coloana și s-au bușit (VIDEO)

UPDATE 16.30: Polițiștii care au bușit mașinile noi de serviciu vor fi cercetați administrativ

Polițiștii au făcut-o iar lasă. Scene de cascadorii râsului la Balș.

Un lot de 10 autospeciale de poliţie, „la ţiplă”, se îndreptau de la Mioveni (Argeş) şi urmau să ajungă la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi.

La Balş, ghinion. Din cauza nepăstrării unei distanţe corespunzătoare în mers, trei maşini de poliţie s-au tamponat, scrie Ziarul de Olt.

Vehiculele vor ajunge direct la service.

