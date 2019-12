Dorel Căprar, președintele PSD Arad, acuzat în dosarul spăgilor ce au legătură cu Vama Nădlac 2, a venit la audieri îmbrăcat cu o geacă ce costă cam cât 5 salarii minime nete.

Foto: Digi24.

Social-democratul a purtat o haină a firmei de lux Moncler, care pe site-ul companiei producătoare se vinde cu suma de 1.500 de euro, potrivit Digi24.

Geaca face parte din colecția toamnă-iarnă 2019-2020 și vine în patru culori: albastru, gri, negru și verde.

Subiectul a fost discutat și de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în cadrul emisiunii “Bună, România!”, de pe B1 TV.

“Dorel Căprar umblă cu o gecuță de 1.500 de euro. El nu vânează reduceri. Dacă era un om de afaceri, spuneam că e o gecuță ieftină pentru domnia sa, dar acesta este un important PSD-ist”, a spus Răzvan Zamfir.

