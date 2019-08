Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a prezentat joi un proiect de ordonanţă de urgenţă ce urmează a fi adoptat de către Guvern drept măsuri necesare pentru modificarea legislaţiei penale ca urmare a tragediei de la Caracal.

Acest OUG va avea un rol important şi privind instrumentarea dosarului Caracal deoarece printre modificări se numără şi extinderea competenței DIICOT și la variantele agravate ale infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (prin răpire), precum și la infracțiunea de sclavie, având în vedere gravitatea și complexitatea deosebită a acestor fapte, precum și asemănările, în privința laturii obiective a conținutului constitutiv al infracțiunii, cu unele dintre infracțiunile deja aflate în competența DIICOT (spre exemplu traficul de persoane).

Înainte de aceste modificări, DIICOT trebuia să renunţe la dosarul Caracal dacă picau suspiciunile privind infracţiunea de trafic de persoane deoarece cercetarea infracţiunilor de omor nu sunt în competenţa parchetului anti-mafie. Dar acum, DIICOT va duce sigur la final dosarul deoarece răpirea a fost probată.

Printre modificări se mai numără şi faptul că toate actele procesuale sau procedurale, precum şi toate lucrările, inclusiv actele de sesizare a instanțelor de judecată efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor sunt şi rămân valabile.

"Tragedia de la Caracal ne-a arătat că sunt şi lucruri de corectat. Nu vrem şi nu putem rămâne indiferenţi la tragediile care au cutremurat societatea românească în ultima perioadă. Scopul nostru este ca autorităţile să poată acţiona şi au nevoie de instrumente potrivite. În urma analizei, am constatat deficienţe. Beneficiul liberării condiţionate se acordă mult prea uşor", a declarat Birchall, joi, într-o conferinţă de presă la sediul ministerului.

