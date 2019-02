Condamnarea la închisoare a lui Constantin Niță, ANULATĂ: Dosarul de corupție al fostului ministru al Energiei va fi REJUDECAT (VIDEO)

Dosarul în care Constantin Niță, fost ministru al Energiei, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru fapte de corupție se va rejudeca. Decizia a fost luată luni de completul de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, informează B1 TV.

În acest dosar, Constantin Niță este acuzat de luare de mită. Procesul va fi reluat la completul de cinci judecători pe 15 aprilie. Asta după ce instanța a admis contestația în anulare împotriva sentinței definitive, formulată de Constantin Niță. Decizia este definitivă.

De altfel, fostul ministru al Energiei a fost primul care a făcut contestație în anulare după decizia

Curții Constituționale care a statuat că toate completuile de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiției au fost ilegal constituite începând din anul 2014.

O decizie similară a fost luată și în dosarul lui Dan Șova. Astfel, în acest caz, tot pe 15 aprilie se va rejudeca apelul în dosarul în care fusese condamnat.

Constantin Niță, Dan Șova, dar și ceilalți inculpați condamnați în dosarele de pe rolul completurilor de cinci judecători care se aflau în detenție în momentul deciziei CCR au fost puși de îndată în libertate și au făcut contestații în anulare. Cel mai probabil, toate solicitările acestora vor fi admise, urmând ca procesele să fie rejudecate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.