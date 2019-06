Răsturnare de situaţie privind evenimentele de miercuri de la Cimitirul Internaţional Valea Uzului! După ce iniţial anunţase că nu au existat nu au existat violențe între participanți, dar nici între participanți și forțele de ordine şi nu a confirmat nici existenţa unor distrugeri provocate de participanţi, Jandarmeria Română a anunţat sâmbătă deschiderea unui dosar penal pentru săvârșirii infracțiunii de distrugere, mai exact privind distrugerea porţii de acces în cimitir.

"După terminarea manifestației, o echipă de cercetare din cadrul Inspectoratului de Polițe Județean Bacău a efectuat lucrările specifice necesare identificării criminalistice. Având în vedere aspectele constatate la fata locului, respectiv distrugerea porții de acces în cimitir, s-a dispus constituirea unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 253 Cod Penal, precum și în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptelor și a identificării persoanelor implicate", se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei Române.

Miercuri seară, Jandarmeria preciza, în legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public privind distrugerea unor cruci, că "din primele constatări nu au fost observate astfel de elemente, dar vor fi desfăşurate activităţi specifice de către organele competente pentru cercetarea la faţa locului a tuturor aspectelor".

Conform imaginilor apărute în spaţiul public, poarta de acces în cimitir a fost distrusă în momentul în care grupul de români a forţat intrate în cimitir, intrare care era blocată de maghiarii care voiau să oprească comemorarea pregătită.

