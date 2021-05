Dosar penal în cazul uciderii ursului Arthur. Procurorii fac cercetări pentru braconaj și uz nelegal de armă (VIDEO)

Dosar penal în cazul uciderii ursului Arthur. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc fac cercetări pentru braconaj și uz nelegal de armă, informează B1 TV în Jurnalul orei 10.00, prezentat de Luiza Cergan. Şi Garda de Mediu a declanșat o anchetă în cazul ursului împușcat de Prințul de Liechtenstein. Tot pentru suspiciuni de braconaj. Iar la Ministerul Mediului sunt alte două anchete în lucru.

